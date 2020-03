W. Brytania: Najmłodsza posłanka wraca do pracy w ośrodku opieki dla seniorów

Najmłodsza brytyjska posłanka, 23-letnia Nadia Whittome, na czas epidemii koronawirusa zamieniła Izbę Gmin na ośrodek opieki dla seniorów, w którym kiedyś pracowała. Zrzekła się też swojego wynagrodzenia za pracę w nim, przekazując je na pomoc w walce z Covid-19.

Whittome z Partii Pracy, która w Izbie Gmin zasiada od grudnia ub.r., powiedziała we wtorek, że w związku z tym, iż wskutek epidemii system opieki społecznej może się kompletnie załamać, wraca do pracy na pół etatu w ośrodku opieki dla seniorów Lark Hill w Nottingham. Będzie tam przygotowywać i podawać jedzenie pensjonariuszom, a także - po przejściu szkolenia - podawać lekarstwa. Whittome w przeszłości pracowała w tym ośrodku przez niespełna dwa lata.

"Opieka społeczna znajduje się w absolutnym kryzysie. Obawiam się, że system opieki pęknie w szwach. Dlatego postanowiłam wrócić" - powiedziała Whittome. Wezwała też do przeprowadzania masowych testów na obecność koronawirusa oraz awaryjnego wprowadzania powszechnego dochodu podstawowego.

W ubiegłym tygodniu publiczna służba zdrowia NHS zaapelowała do lekarzy i pielęgniarek, którzy przeszli na emeryturę w ostatnich trzech latach, aby powrócili do pracy. Jak poinformował w poniedziałek minister zdrowia Matt Hancock, jak do tej pory na apel odpowiedziało ponad 7,5 tys. byłych pracowników służby zdrowia. Jedną z tych osób jest konserwatywna posłanka do Izby Gmin Maria Caulfield, która w przeszłości była pielęgniarką.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński