W. Brytania: Najwięcej nowych zakażeń koronawirusem od pięciu tygodni - 38,3 tys.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 38 281 zakażeń koronawirusem, co jest najwyższą liczbą od 22 lipca - podano w czwartek. Zarejestrowano też 140 zgonów z powodu Covid-19.

Bilans nowych zakażeń jest wyższy o ponad 2400 od środowego i o ponad 1600 w stosunku do tego sprzed tygodnia. Łączna liczba wykrytych infekcji w czasie ostatnich siedmiu dni - 238,5 tys. - jest o 11,1 proc. wyższa niż w poprzednich siedmiu dniach.

Natomiast liczba nowych zgonów jest o 9 niższa od statystyk ze środy, ale znacząco - o 27 - wyższa w niż tydzień temu. Jest to ósmy dzień w ciągu ostatnich 10, gdy dobowy bilans zgonów przekracza sto. W ciągu ostatnich siedmiu dni zarejestrowano 770 zgonów z powodu Covid-19 - o 14,2 proc. więcej niż w poprzednich siedmiu.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 6,63 mln infekcji, z powodu których zmarły 132 143 osoby.

Do tej pory w Wielkiej Brytanii przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało 47,86 mln osób, a obie - ponad 42,23 mln. Stanowi to odpowiednio 88,1 proc. oraz 77,7 proc. mieszkańców powyżej 16. roku życia.

Wcześniej w czwartek media podały, że oddziały publicznej służby zdrowia poinstruowano, by przygotowały się na ewentualne rozszerzenie programu szczepień na wszystkie dzieci w wieku od 12 do 15 lat, jeśli wydana zostanie taka rekomendacja. Obecnie w tej grupie wiekowej szczepionki podawane są tylko tym dzieciom, które albo mają schorzenia zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19, albo mieszkają z takimi osobami. Na początku sierpnia program szczepień rozszerzono na 16- i 17-latków, ale w przeciwieństwie do innych grup wiekowych na razie planowane jest podawanie im tylko jednej dawki.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński