W. Brytania: Najwięcej zgonów na Covid-19 od lutego, ale liczba zakażeń spada

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii stwierdzono 438 zgonów z powodu Covid-19, co jest najwyższą liczbą od końca lutego 2021 r. Ponieważ jednak przyrost zakażeń jest coraz wolniejszy, władze optymistycznie oceniają perspektywę zniesienia restrykcji covidowych.

Podany we wtorek bilans nowych zgonów jest pierwszym przypadkiem od 24 lutego 2021 r., by dobowa liczba przekroczyła 400. To także wyraźny wzrost w stosunku do ubiegłego wtorku - o 59, a łączna statystyka zgonów za ostatnie siedem dni - 1904 - jest o prawie 15 proc. wyższa niż była w poprzednich siedmiu dniach.

Nadal spada natomiast liczba nowych zakażeń. Podany we wtorek bilans - 94,4 tys. - jest wprawdzie wyższy niż był w trzech poprzednich dniach, jednak jest to o ponad 26 tys. mniej niż było w poprzedni wtorek. A łącznie w ciągu ostatnich siedmiu dni wykryto 674 tys. zakażeń - o 39 proc. mniej niż było w poprzednich siedmiu dniach.

Do tej pory w Wielkiej Brytanii stwierdzono 15,4 mln zakażeń, z powodu których zmarło 152 513 osób.

Spadająca liczba nowych zakażeń powoduje, że brytyjskie władze z coraz większym optymizmem wypowiadają się o zniesieniu restrykcji.

"Zawsze mówiłem, że te ograniczenia nie powinny pozostawać w mocy ani dzień dłużej, niż są absolutnie konieczne. Ze względu na te farmaceutyczne środki obronne i prawdopodobieństwo, że osiągnęliśmy już szczyt zakażeń i hospitalizacji, jestem ostrożnym optymistą, że będziemy w stanie znacznie zmniejszyć środki w przyszłym tygodniu" - powiedział we wtorek w Izbie Gmin minister zdrowia Sajid Javid, wskazując, że w Wielkiej Brytanii odsetek osób, które przyjęły dawkę przypominającą szczepionki jest wyższy niż gdziekolwiek indziej w Europie i jako pierwsza zaczęła ona stosować inne terapie przeciw Covid-19.

W przyszłym tygodniu ma zostać dokonany przegląd środków wprowadzonych w Anglii w ramach "planu B" i jak się oczekuje, zniesione zostaną certyfikaty covidowe, które wymagane są do wejścia na imprezy masowe oraz zalecenie pracy z domu. W mocy pozostałby na razie wymóg noszenia maseczek w zamkniętych przestrzeniach publicznych, ale jak podał we wtorek dziennik "Guardian", premier Boris Johnson chciałby, aby w marcu w Anglii zniesione zostały wszystkie restrykcje covidowe, włącznie z obowiązkiem izolowania się przez osoby zakażone oraz z wymogiem wykonywania testów przez osoby wracające z zagranicy.

Tymczasem we wtorek kolejny krok w luzowaniu restrykcji ogłosił rząd Szkocji. Od poniedziałku zniesione zostaną wszystkie pozostałe ograniczenia, które wprowadzono w związku z wariantem Omikron, czyli limity uczestników wydarzeń w pomieszczeniach zamkniętych, wymóg zachowywania metrowego dystansu pomiędzy poszczególnymi grupami osób, ograniczenie obsługi w pubach i restauracjach wyłącznie do stolików oraz wymóg zamknięcia klubów nocnych. W mocy pozostaną tylko wcześniej istniejący nakaz noszenia maseczek z zamkniętych przestrzeniach publicznych oraz pracy z domu, jeśli ktoś ma taką możliwość.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński