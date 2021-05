W. Brytania: Największe w kraju centrum szczepień otwarto na stadionie do rugby

Największe pod względem przepustowości centrum szczepień w Wielkiej Brytanii otwarto w poniedziałek rano na narodowym stadionie do rugby w Twickenham w Londynie. Szczepionki przeciw Covid-19 może tam dostawać nawet 15 tys. osób dziennie.

W nowym centrum szczepień jest aż 119 stanowisk, co znaczy, że tyle osób szczepionych może być jednocześnie. Szczególnie zachęcani do skorzystania z niego są mieszkańcy pobliskiej londyńskiej dzielnicy Hounslow, która jest jednym z ognisk indyjskiego wariantu koronawirusa. Na dodatek można tam przyjść bez wcześniejszej rezerwacji terminu.

Powstanie nowego centrum jest częścią zintensyfikowania szczepień przed 21 czerwca, na kiedy w Anglii planowana jest czwarta, ostatnia faza znoszenia restrykcji. Rząd chce, by do tego czasu drugą dawkę szczepionki dostały wszystkie osoby powyżej 50. roku życia. Tymczasem jak wynika z danych rządowej agencji Public Health England, w grupie wiekowej 50-59 lat w Anglii obie dawki szczepionki dostała mniej niż połowa. W starszych grupach wiekowych te statystki są jednak lepsze - wśród osób po 70. roku życia jest to ponad 90 proc.

W całej Wielkiej Brytanii do soboty włącznie obie dawki szczepionki otrzymało już 25,33 mln osób, co stanowi 48,1 proc. dorosłej populacji kraju. Przynajmniej pierwszą dawkę dostało 39,26 mln, czyli 74,5 proc. dorosłych.