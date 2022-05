W. Brytania: "Największy nazista" winny członkostwa w zakazanej organizacji

Alex Davies, określony przez prokuraturę "ekstremistycznym ekstremistą", zajął wyjątkowe miejsce w brytyjskiej historii jako założyciel nie jednej, lecz dwóch różnych grup skrajnie prawicowych, zakazanych na mocy przepisów dotyczących terroryzmu - podaje stacja Sky News.

Pochodzący ze Swansea w Walii 27-letni Davies został w tym tygodniu uznany przez sąd w Winchester za winnego członkostwa w zakazanej organizacji neonazistowskiej Akcja Narodowa (NA), a 7 czerwca Centralny Sąd Karny Anglii i Walii ogłosi wymiar kary dla niego.

Davies, który jako nastolatek dwukrotnie był kierowany do udziału w rządowym programie zapobiegania radykalizmowi Prevent, był w 2013 roku jednym z dwóch współzałożycieli Akcji Narodowej. Jej członkowie określali się mianem "białych dżihadystów", a jako swój cel deklarowali wyrzucenie z Wielkiej Brytanii wszystkich mniejszości etnicznych, poprzez, jeśli byłaby taka konieczność, wojnę rasową.

Davies był jednym z dwóch członków NA, który w maju 2016 roku wykonał nazistowskie pozdrowienie w komorze gazowej niemieckiego obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, a zdjęcie przedstawiające ten moment wywołało spore oburzenie w Niemczech. W czerwcu tego samego roku członkowie NA publicznie wyrażali radość z zabójstwa laburzystowskiej posłanki Jo Cox oraz poparcie dla sprawcy, a później sami planowali zabicie któregoś z posłów.

W grudniu 2016 roku Akcja Narodowa stała się pierwszą skrajnie prawicową organizacją od czasów II wojny światowej, której działalność została zakazana w Wielkiej Brytanii. Nie zraziło to jednak Daviesa, który już kilka miesięcy później założył inną grupę, Narodowa Socjalistyczna Akcja Antykapitalistyczna (NS131), nawiązującą nazwą i symboliką do poprzedniej. We wrześniu 2017 roku ona również została zakazania.

Jak podają brytyjskie media, Davies jest ostatnim spośród 25 członków Akcji Narodowej, który stanął przed sądem. Podczas procesu w Winchester prokurator określił go jako "ekstremistycznego ekstremistę" i "prawdopodobnie największego nazistę z całej grupy". Zapytany w sądzie czy jest neonazistą Davies wcale się tego nie wypierał, lecz odparł: "Oczywiście".