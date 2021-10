W. Brytania: Najwyższa liczba zakażeń koronawirusem od miesiąca - prawie 40 tys.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 39 851 zakażeń koronawirusem, co jest najwyższą liczbą od 6 września, wskutek czego liczba wszystkich przypadków od początku pandemii przekroczyła 8 mln - poinformowano w środę.

Liczba nowo wykrytych infekcji jest zauważalnie wyższa zarówno od tej z bilansu z wtorku - o prawie 6 tys., jak i z poprzedniej środy - o ponad 3 tys. Jednak łączna ich liczba z ostatnich siedmiu dni - 241,6 tys. - jest o 2 proc. niższa niż było to w poprzednich siedmiu.

6 września po raz ostatni zdarzyło się, by dobowa statystyka zakażeń przekroczyła w Wielkiej Brytanii 40 tys.

Od początku pandemii wykryto w tym kraju już 8 006 660 przypadków koronawirusa. Przyrost łącznego bilansu z 7 do 8 mln trwał miesiąc, czyli dokładnie tyle samo, ile z 6 do 7 mln, co wskazuje, że liczba zakażeń zwiększa się w ostatnich tygodniach w bardzo stabilnym tempie. Wielka Brytania jest czwartym państwem świata, w którym przekroczony został poziom 8 mln, choć w pozostałych trzech - w USA, Indiach i Brazylii - te statystyki są kilka razy wyższe.

Liczba zarejestrowanych zgonów z powodu Covid-19 zwiększyła się w ciągu minionej doby o 143, co jest spadkiem zarówno w stosunku do wtorku, jak i poprzedniej środy - odpowiednio o 23 i 7. Spadła również łączna liczba zgonów z ostatnich siedmiu dni - było ich 770, czyli o prawie 15 proc. mniej niż w poprzednich siedmiu. Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii z powodu Covid-19 zmarło 137 295 osób, co jest ósmą najwyższą liczbą na świecie.