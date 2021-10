W. Brytania: Najwyższa od marca liczba nowych zgonów na Covid-19 - 223

Najwyższą od początku marca liczbę zgonów z powodu Covid-19 - 223 - zarejestrowano w ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii - poinformowały we wtorek władze medyczne. Wykryto także ponad 43 tys. nowych zakażeń.

Przez ostatnie kilka dni uwaga w Wielkiej Brytanii koncentrowała się na rosnącej liczbie infekcji, która wróciła do poziomu z połowy lipca. Poniedziałkowy bilans - ponad 49 tys. - był najwyższy od ponad trzech miesięcy. Tymczasem we wtorkowym bilansie ta liczba wyraźnie spadła, natomiast nieoczekiwanie mocno wzrosła statystyka zgonów.

Wprawdzie bilanse podawane we wtorki, gdy uzupełniane są niezarejestrowane wcześniej zgony z weekendu, są zwykle najwyższe w tygodniu, to i tak jest to wysoka statystyka. To wzrost o 42 w porównaniu z danymi z poprzedniego wtorku, pierwszy przypadek od czterech tygodni, by bilans przekroczył 200 i najwyższa dobowa statystyka od 9 marca.

Wyraźnie wyższy jest także łączny bilans zgonów z ostatnich siedmiu dni - zarejestrowano ich 911, czyli o 14,6 proc. więcej niż w poprzednich siedmiu dniach. Tygodniowa liczba zakażeń też rośnie - w ciągu ostatnich 7 dni wykryto ich 314,2 tys. - o 16,1 proc. więcej niż w poprzednich siedmiu.

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono 8,5 mln infekcji koronawirusem, z powodu których zmarły 138 852 osoby. Pod względem liczby wykrytych zakażeń kraj zajmuje czwarte miejsce na świecie, a pod względem zgonów - ósme.