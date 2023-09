W. Brytania: Najwyższa temperatura w tym roku wydłużyła rekordową fala wrześniowych upałów

Sobota okazała się najcieplejszym dniem w tym roku w Wielkiej Brytanii, wskutek czego przedłużona do sześciu została rekordowa seria kolejnych dni we wrześniu z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza - podał urząd meteorologiczny Met Office.

Najwyższą temperaturę w sobotę - 33,2 stopnia - odnotowano w ogrodach Kew Gardens w południowo-zachodnim Londynie. To o 0,6 stopnia więcej niż w czwartek, który dotychczas był najbardziej upalnym dniem w tym roku.

Oznacza to zarazem, że sobota jest szóstym kolejnym dniem, w którym w jakimś miejscu Wielkiej Brytanii temperatura przekroczyła 30 stopni. Przed bieżącym tygodniem najdłuższa we wrześniu seria z upałami powyżej tego poziomu liczyła zaledwie trzy dni - zdarzyło się tak w latach 1898, 1906, 1911 i 2016.

Tym samym pobity został jeszcze jeden rekord - łącznej liczby dni we wrześniu z temperaturą powyżej 30 stopni. Do tej pory rekordowym był wrzesień 1911 roku, gdy takich dni było pięć. Z kolei najwyższą temperaturą we wrześniu od początku pomiarów jest 35,6 stopnia Celsjusza, które odnotowano w Bawtry w hrabstwie South Yorkshire w 1906 roku.

Ten ostatni rekord prawdopodobniej nie zostanie już poprawiony w tym roku - meteorolodzy przewidują, że w sobotę miał miejsce szczyt obecnej fali upałów i ostrzegają, że niedziela może przynieść gwałtowne burze, a od początku nowego tygodnia temperatury wyraźnie spadną.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński