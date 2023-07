W. Brytania: Najwyższa w tym roku dobowa liczba nielegalnych imigrantów na kanale La Manche - 686

686 nielegalnych imigrantów na 53 łodziach przedostało się w piątek do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche, co jest najwyższym dobowym bilansem od początku tego roku - poinformowało w sobotę brytyjskie MSW.

Do tej pory najwyższym tegorocznym bilansem dobowym był ten z 11 czerwca, gdy przez La Manche przepłynęło 549 nielegalnych imigrantów. Tym samym całkowita liczba tych, którzy od początku roku przedostali się do Wielkiej Brytanii wzrosła do 12 119. To o ponad 9 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku, gdy było to ponad 13 tys.

Piątkowy rekord nastąpił po sześciu kolejnych dniach, w których na kanale La Manche nie stwierdzono ani jednej łodzi z nielegalnymi imigrantami.

Brytyjski premier Rishi Sunak zadeklarował na początku stycznia, że zatrzymanie łodzi z migrantami jest jednym z pięciu jego priorytetów na ten rok. Ponieważ ze względów pogodowych większość przepraw odbywa się w drugiej połowie roku, na razie trudno wyrokować, czy całoroczny bilans będzie mniejszy.

Od kiedy w 2018 roku rozpoczął się napływ nielegalnych imigrantów, bilanse z roku na rok rosną w zawrotnym tempie - w 2018 roku przybyło w ten sposób 299 osób, w 2019 roku - 1843, w 2020 roku - 8466, w 2021 roku - 28 516, zaś w 2022 roku - 45 755 osób.