W. Brytania: Najwyższe temperatury w tym roku, w Irlandii Północnej - najwyższa w historii

We wszystkich częściach składowych Zjednoczonego Królestwa odnotowano w sobotę najwyższe w tym roku temperatury, przy czym w Irlandii Północnej była ona zarazem najwyższą, jaką kiedykolwiek tam zarejestrowano - podał urząd meteorologiczny Met Office.

Północnoirlandzki rekord pobity został w Ballywatticock w hrabstwie Down we wschodniej części prowincji, gdzie o godz. 15:40 termometry pokazały 31,2 stopnia Celsjusza. Dotychczas najwyższą temperaturą w Irlandii Północnej było 30,8 st. C, którą odnotowano dwukrotnie - 30 czerwca 1976 r. i 12 lipca 1983 r.

W pozostałych częściach kraju temperatury były tylko nieznacznie niższe, co wystarczyło, by sobota stała się tam najbardziej upalnym dniem od początku roku. W Anglii najwyższą temperaturę - 30,7 st. C - odnotowano w miejscowości Linton-on-Ouse w hrabstwie North Yorkshire, w Walii - w Usk w południowo-wschodniej części kraju, gdzie było w 29 st. C, a w Szkocji - we Threave w południowo-zachodnim regionie Dumfries i Galloway, gdzie temperatura doszła do 28,2 st. C.

Meteorolodzy zapowiadają, że w niedzielę upały mogą być jeszcze większe - w Anglii oraz w południowej Walii temperatura może sięgnąć 33 stopni. Według prognoz fala upałów będzie krótkotrwała, ale utrzyma się co najmniej do poniedziałku, który w Anglii - z racji zniesienia wszystkich prawnie obowiązujących restrykcji covidowych - nazwany został dniem wolności.