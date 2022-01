W. Brytania: Najwyższy od 11 miesięcy dobowy bilans zgonów na Covid-19 - 439

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby stwierdzono najwyższą od 11 miesięcy liczbę zgonów z powodu Covid-19 - 439 - ale ich łączna liczba z ostatnich siedmiu dni jest niższa niż była w siedmiu poprzednich, co sugeruje, że szczyt zgonów minął - podano we wtorek.

To drugi przypadek od końca lutego zeszłego roku, by w ciągu doby stwierdzono ponad 400 zgonów z powodu Covid-19. Poprzedni taki bilans odnotowano przed tygodniem, gdy było ich 438. Jednak wygląda na to, że liczba zgonów się ustabilizowała - w ciągu ostatnich siedmiu dni stwierdzono ich łącznie 1844, czyli o 3,2 proc. mniej niż w poprzednich siedmiu dniach. To drugi dzień z rzędu, gdy siedmiodniowy bilans spada w porównaniu do poprzednich siedmiu dni, a jeszcze kilkanaście dni temu wzrosty mierzone tydzień do tygodnia wynosiły po kilkadziesiąt procent.

Wygląda też, że minął już szczyt hospitalizacji w czasie obecnej fali pandemii. Według stanu z poniedziałku w szpitalach przebywało niespełna 17,2 tys. osób z Covid-19 - o 2,3 tys. mniej niż tydzień wcześniej i o prawie 2,8 tys. mniej niż dwa tygodnie wcześniej, gdy odnotowano najwyższą liczbę od połowy lutego 2021 r.

Gorszą informacją jest natomiast to, że zatrzymał się też spadek liczby nowych zakażeń. Podczas minionej doby wykryto ich 94,3 tys., a w ostatnich siedmiu dniach 652,5 tys. To wciąż mniej niż było ich w poprzednich siedmiu dniach, ale już tylko o 3,2 proc., podczas gdy w zeszłym tygodniu spadki w stosunku do poprzednich siedmiu dni wynosiły po kilkanaście procent.

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii wykryto już 16,05 mln infekcji koronawirusem, z powodu których zmarło 154 356 osób.

Do tej pory podano prawie 137,5 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19, z czego 37 mln to dawki przypominające, co oznacza, że przyjęło je 64,3 proc. mieszkańców powyżej 12 lat.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński