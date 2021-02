W. Brytania: Naukowcy ostrzegli, że za szybkie zniesienie restrykcji to 55 tys. zgonów

Plany szybszego zniesienia lockdownu w Anglii, niż to ogłosił rząd, zostały zarzucone po ostrzeżeniu naukowców, że zwiększy to liczbę zgonów z powodu Covid-19 o dodatkowe 55 tys., a w gorszym scenariuszu nawet o 91 tys. - pisze we wtorek brytyjska prasa.

Brytyjski premier Boris Johnson przedstawił w poniedziałek plan wychodzenia z lockdownu w czterech etapach, pomiędzy którymi będą co najmniej pięciotygodniowe przerwy. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, wszystkie restrykcje zostaną zniesione od 21 czerwca.

Według brytyjskiej prasy rząd rozważał znacznie szybsze znoszenie restrykcji, w tym wersję, że jeszcze przed Wielkanocą otwarte zostałyby sklepy sprzedające towary inne niż pierwszej potrzeby, a puby i restauracje mogłyby obsługiwać klientów przy stolikach na otwartym powietrzu. Jak podał "Daily Telegraph", plan ten zarzucono, gdy SAGE, naukowa grupa doradcza ds. sytuacji kryzysowych, opierając się na modelach opracowanych przez naukowców z Imperial College London, ostrzegła, że takie poluzowanie oraz pełne otwarcie lokali gastronomicznych i zniesienie zakazu odwiedzin w domach w kwietniu lub maju spowodowałoby dodatkowe 55 tys. zgonów z powodu Covid-19.

Z kolei "Daily Mail" pisze, że naukowcy z Imperial College London przedstawili pięć różnych scenariuszy znoszenia lockdownu. Najszybszy z nich zakładał, że wszystkie sklepy oraz puby i restauracje wznowią pełną działalność od 29 marca, zaś 26 kwietnia zniesione zostałyby wszystkie restrykcje. Jednak według średnich szacunków zwiększyłoby to liczbę zgonów o kolejne 91 tys., zaś w czerwcu liczba pacjentów w szpitalach sięgnęłaby 60 tys., czyli byłaby o połowę wyższa niż w szczycie z połowy stycznia.

Gazeta pisze, że rząd nie zdecydował się na żaden z tych pięciu scenariuszy, lecz stworzył własną wersję, przyspieszając niektóre elementy, zaś inne opóźniając. Zgodnie z ogłoszonym przez Johnsona planem, najwcześniej od 12 kwietnia otwarte zostaną sklepy z artykułami innymi niż pierwszej potrzeby, puby i restauracje będą mogły obsługiwać klientów na stolikach na zewnątrz, zaś najwcześniej od 17 maja puby i restauracje wznowią pełną działalność i zniesiony zostanie zakaz odwiedzin w domach.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii z powodu Covid-19 zmarło 120 757 osób, co jest najwyższym bilansem w Europie i piątym na świecie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński