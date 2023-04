W. Brytania: niech wejście Finlandii do NATO będzie lekcją dla Putina

Niech wejście Finlandii do NATO będzie lekcją dla prezydenta Rosji Władimira Putina, że suwerenne państwa mogą same decydować o tym, do jakich sojuszy chcą należeć - oświadczył we wtorek brytyjski minister obrony Ben Wallace.

"Jestem zachwycony, że wniosek Finlandii o przystąpienie do NATO został teraz zatwierdzony, i chcę powitać ten kraj w organizacji. Niech Finlandia będzie lekcją dla prezydenta Putina. Finlandia wybrała przystąpienie, opierając się na własnej wolnej woli. Wolność suwerennego państwa do wyboru swoich sojuszy jest sprawą jego obywateli i tylko jego obywateli" - powiedział Wallace.

We wtorek Finlandia została oficjalnie przyjęta do NATO jako 31. członek Sojuszu. Wniosek o członkostwo neutralna przez dziesięciolecia Finlandia złożyła w efekcie rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Wcześniej zadowolenie z wejścia Finlandii do NATO wyrazili także brytyjski premier Rishi Sunak oraz minister spraw zagranicznych James Cleverly. Obaj przy okazji wyrazili nadzieję, że wkrótce do NATO dołączy też Szwecja, której akcesji nie ratyfikowały jeszcze Turcja i Węgry.