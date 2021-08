W. Brytania: Nierzetelni dostawcy testów dla podróżnych skreśleni z rządowej listy

57 firm, oferujących testy na obecność koronawirusa dla podróżnych, zostanie usuniętych z listy akredytowanych usługodawców, a 82 dostały ostatnie ostrzeżenie - ogłosił w poniedziałek brytyjski rząd po przeprowadzonej kontroli.

Jej celem było sprawdzenie, czy firmy oferujące testy nie wprowadzają klientów w błąd lub nie wykorzystują nieuczciwie sytuacji.

Jak poinformowało ministerstwo zdrowia, 82 firmy - czyli ok. 18 proc. znajdujących się na zamieszczonej na rządowych stronach liście akredytowanych usługodawców - zamieściły na niej niższe ceny testów niż te, po których faktycznie je oferują i jeśli nie skorygują tego w ciągu trzech dni, zostaną z niej usunięte.

Dalszych 57 firm będzie jeszcze w poniedziałek usuniętych, gdyż albo nie istnieją, albo w rzeczywistości wcale nie oferują testów.

"Jest absolutnie nie do przyjęcia, aby jakakolwiek prywatna firma oferująca testy wykorzystywała podróżnych, a dzisiejsze działania kładą kres takiemu kowbojskiemu zachowaniu. 57 firm zostanie usuniętych z listy na stronie gov.uk, a kolejne 82 otrzymają ostatnie ostrzeżenie - jeśli jeszcze raz zareklamują wprowadzające w błąd ceny, zostaną usunięte" - oświadczył minister zdrowia Sajid Javid.

Na liście akredytowanych usługodawców było do tej pory ponad 400 firm, które według podawanych przez nich cen oferują testy w cenie od 20 do ponad 500 funtów, ale te najniższe ceny w zdecydowanej większości są tylko teoretyczne, np. są one przeprowadzane tylko w określonych miejscach, do których trzeba dojechać, a terminy i tak są zwykle niedostępne.

Testy po powrocie do Wielkiej Brytanii muszą wykonać wszyscy podróżni, niezależnie od tego, czy są zaszczepieni, czy nie.

W przypadku wracających z krajów z tzw. zielonej listy oraz osób w pełni zaszczepionych wracających z krajów z żółtej listy jest to jeden test. Osoby wracające z krajów z żółtej listy, które nie są w pełni zaszczepione i wszyscy wracający z krajów z czerwonej listy muszą zrobić dwa testy, przy czym w przypadku powrotu z krajów z żółtej listy można skrócić kwarantannę wykonując jeszcze jeden test.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński