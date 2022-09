W. Brytania: Niewiele ludzi przed Pałacem Buckingham, jeszcze mniej przed Balmoral

Komunikat o tym, że lekarze są zaniepokojeni stanem zdrowia brytyjskiej królowej Elżbiety II, na razie nie spowodował pojawienia się tłumów przed Pałacem Buckingham w Londynie, co wynika z tego, że monarchini przebywa w Szkocji oraz deszczowej pogody w Londynie.

Ok. godz. 16, czyli cztery godziny po wydaniu komunikatu, przed Pałacem Buckingham przebywało ok. 150-200 osób, czyli zaledwie trochę więcej niż normalnie. Jednak trzeba pamiętać, że królowa od ponad dwóch lat praktycznie nie bywa w swojej głównej siedzibie - po wybuchu pandemii Covid-19 przeniosła się do zamku w Windsorze, a lato spędza co roku w Balmoral w Szkocji. Dodatkowo w czwartek przez Wielką Brytanię przechodzą ulewne deszcze.

Tłumów tym bardziej nie ma przed bramą do terenu, na którym znajduje się zamek Balmoral - położony jest na dość odludnym obszarze północno-wschodniej Szkocji, gdzie trudno dojechać bez samochodu. Ponadto w Szkocji ulewy są jeszcze silniejsze niż w Londynie.

W czwartek wczesnym popołudniem Pałac Buckingham wydał krótki komunikat o tym, że królowa znajduje się pod opieką lekarzy w związku z tym, że są oni zaniepokojeni stanem jej zdrowia. Na wieść o tym, najbliżsi członkowie rodziny królewskiej udali się do Balmoral.

