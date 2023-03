W. Brytania: Nigeryjski polityk uznany za winnego spisku w celu pozyskania nerki do przeszczepu dla swojej córki

Nigeryjski polityk, który sprowadził do W. Brytanii mężczyznę, by pobrać od niego nerkę, został uznany za winnego spisku w celu pozyskania organów do przeszczepu. To pierwszy taki wyrok wydany na mocy nowych przepisów dotyczących współczesnego niewolnictwa - podaje w czwartek AP.

Ike Ekweremadu, który był wiceprzewodniczącym nigeryjskiego Senatu, i jego żona zostali oskarżeni o sprowadzenie do Wielkiej Brytanii 21-letniego ulicznego sprzedawcy z Lagos, którego przekonali, że będzie pracował w Londynie i zarabiał tysiące funtów. W istocie młody człowiek miał zostać dawcą nerki dla córki polityka.

Przeszczep miał zostać przeprowadzony w londyńskim szpitalu, a całą tę akcję pomagał przeprowadzić dr Obinna Obeta, którego prokuratorzy opisali jako "medycznego pośrednika"; lekarz został również uznany winnym w tej sprawie.

Operacja przeszczepu nie doszła do skutku, ponieważ okoliczności, w jakich miała być zaaranżowana, wzbudziły podejrzenia lekarza w klinice Royal Free Hospital. Gdy szpital odmówił wykonania operacji, Ekweremadu zaczął poszukiwać innych potencjalnych dawców nerek w Turcji.

Główny oskarżyciel w tej sprawie, Joanne Jakymec, podkreśliła w swym oświadczeniu, że małżeństwo Ekweremadu usiłowało wykorzystać ograniczoną zdolność młodego mężczyzny z Lagos do zrozumienia sytuacji, uciekło się też do skorzystania ze swych dużych wpływów politycznych, by doprowadzić do nielegalnego pobrania organów.

Ike Ekweremadu, jego żona i dr Obinna Obeta pozostaną w areszcie do ogłoszenia wyroku, co powinno nastąpić 5 maja.