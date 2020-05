W. Brytania: Notting Hill Carnival odwołany z powodu koronawirusa

Z powodu koronawirusa odwołano w czwartek tegoroczną edycję Notting Hill Carnival - odbywającego się w Londynie od ponad 50 lat festiwalu kultury karaibskiej. W imprezie co roku brało udział około miliona osób.

"Nie było łatwo podjąć tę decyzję, ale rzeczywistość związania pandemią Covid-19 i sposób, w jaki się ona rozwinęła, oznacza, że jest to jedyna bezpieczna opcja" - oświadczyli organizatorzy. Dodali oni, że pracują oni nad alternatywnym wydarzeniem, które miałoby się odbyć w ten sam weekend, czyli 30-31 sierpnia, i niedługo powinny być przedstawione informacje na ten temat.

To pierwszy przypadek, by odbywająca się od 1966 r. w londyńskiej dzielnicy Notting Hill impreza została odwołana.

Niewielki początkowo festiwal zorganizowany przez imigrantów z Karaibów w celu zamanifestowania własnej kultury i walczenia z uprzedzeniami rasowymi stał się z czasem jedną z największych na świecie imprez na świeżym powietrzu, a zarazem jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych Londynu.

Według podanego w czwartek bilansu w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 30 615 osób. W niedzielę premier Boris Johnson ma ogłosić plan stopniowego znoszenia ograniczeń wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii, ale jak zapowiedziano, będzie się to odbywać bardzo ostrożnie, zatem nie należy się spodziewać by imprezy masowe z udziałem publiczności były możliwe już latem.