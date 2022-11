W. Brytania: Nowe wybory w Irlandii Północnej nie odbędą się przed końcem roku

Nowe wybory do Zgromadzenia (parlamentu) Irlandii Północnej nie odbędą się przed końcem roku - ogłosił w piątek brytyjski minister ds. Irlandii Płn. Chris Heaton-Harris. Przeprowadzenie wyborów jest konieczne, bo w ciągu 24 tygodni od poprzednich nie zdołano powołać rządu.

Czas na stworzenie nowego rządu upłynął o północy z 27 na 28 października, w związku z czym Heaton-Harris jest zobligowany do rozpisania nowych wyborów w ciągu 12 tygodni. Jednak partie polityczne w Irlandii Północnej mówią, że nie spodziewają się, by wybory pomogły w przełamaniu pata powstałego w związku ze sporem dotyczącym protokołu północnoirlandzkiego.

"(Od 28 października) przeprowadziłem wartościowe rozmowy z ludźmi w całej Irlandii Północnej, w tym z przedstawicielami biznesu i społeczności. Wysłuchałem ich szczerych obaw dotyczących wpływu i kosztów wyborów w tym czasie. Mogę teraz potwierdzić, że żadne wybory do Zgromadzenia nie odbędą się w grudniu ani przed okresem świątecznym" - oświadczył w piątek Heaton-Harris, dodając, że w przyszłym tygodniu ogłosi w Izbie Gmin dalsze kroki.

Do tej pory jako najbardziej prawdopodobną datę wskazywano 15 grudnia, co oznaczałoby, że byłyby to już drugie wybory w 2022 roku. Skoro jednak nie odbędą się one w tym roku, jedynymi możliwymi datami mieszczącymi się w 12-tygodniowym okresie od rozwiązania Zgromadzenia Irlandii Północnej pozostają 5, 12 i 19 stycznia.

Według północnoirlandzkiej komisji wyborczej przeprowadzenie wyborów będzie kosztowało ok. 6,5 mln funtów, natomiast w piątek policja tej prowincji, PSNI, poinformowała, że dla niej będzie to oznaczało wydatek ok. 670 tys. funtów.

Przyczyną trwającego pata politycznego jest wyjście z rządu Demokratycznej Partii Unionistów (DUP), największego ugrupowania unionistycznego, a zgodnie z porozumieniem wielkopiątkowym z 1998 r., które zakończyło konflikt w Irlandii Północnej, w skład rządu muszą wchodzić największe ugrupowanie unionistyczne i republikańskie. DUP uczyniła to w proteście przeciwko protokołowi północnoirlandzkiemu, który stanowi część umowy między Wielką Brytanią a UE o warunkach brexitu. Jego celem było utrzymanie otwartej granicy między Irlandią Północną a Republiką Irlandii, ale skutkiem ubocznym okazały się zakłócenia w handlu między Irlandią Północną a pozostałą częścią Zjednoczonego Królestwa. Ponadto zdaniem unionistów protokół podważa obecny status Irlandii Północnej.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński