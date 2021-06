W. Brytania: Nowy konsulat honorowy RP otwarto w Walii

Nowy konsulat honorowy RP otwarto w poniedziałek w stolicy Walii, Cardiff. Walia była dotąd jedyną częścią składową Zjednoczonego Królestwa, w której nie było polskiego konsulatu.

Uroczysta inauguracja nowego konsulatu miała miejsce na zamku w Cardiff z udziałem m.in. ambasadora RP Arkadego Rzegockiego, pierwszego ministra Walii Marka Drakeforda, burmistrza Cardiff Roda McKerlicha i przedstawicieli polskiej społeczności. Konsulem honorowym w Cardiff mianowany został chirurg prof. Keshav Singhal.

"To bardzo ważne, że w Cardiff został otwarty Konsulat Honorowy RP, ponieważ jest to jedyny kraj stanowiący część Zjednoczonego Królestwa, w którym nie mieliśmy do tej pory ani konsulatu honorowego, ani Konsulatu Generalnego RP. Ten nowy urząd przyniesie pomoc obywatelom polskim, którzy z jakichś powodów nie są w stanie skontaktować się bezpośrednio lub dotrzeć do konsulatu generalnego w Manchesterze czy wydziału konsularnego w Londynie oraz wzmocni stosunki polsko-walijskie. To także uznanie dla znacznej obecności Polaków w Walii oraz działań prof. Keshava Singhala na rzecz promocji Polski w tej części Zjednoczonego Królestwa" - powiedział Arkady Rzegocki.

"Jako pewny siebie, patrzący na zewnątrz naród, pragniemy wzmocnić nasze globalne relacje i z radością przyjmuję utworzenie polskiego konsulatu w Walii i mianowanie profesora Singhala konsulem honorowym. Walia i Polska mają wiele wspólnych powiązań, a polska społeczność w Walii wnosi pozytywny i cenny wkład w nasze społeczeństwo - oświadczył z kolei Mark Drakeford.

To drugi konsulat honorowy RP otarty w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W połowie czerwca zainaugurowała pracę taka placówka w miejscowości Trowbridge w południowo-zachodniej Anglii.

Podczas wizyty w Walii ambasador Rzegocki spotkał się z pierwszym ministrem Drakefordem, ministrem ds. gospodarki Vaughanem Gethingiem, burmistrzem Cardiff i przedstawicielami walijskiego sektora fintech. Ambasador oddał również hołd polskim siłom zbrojnym składając wieńce przy ich pomniku oraz na grobach polskich lotników.