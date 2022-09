W. Brytania: Nowy król przyjął imię Karol III

Nowy król Wielkiej Brytanii będzie nosił imię Karol III - potwierdził w czwartek dwór królewski.

Karol, który przejął tron w chwili śmierci swojej matki Elżbiety II, mógł przyjąć jako król inne imię, tak jak to wcześniej robili niektórzy monarchowie. Jego pełne imiona to Karol Filip Artur Jerzy, więc mógł zdecydować się na użycie któregoś z nich. Tak samo jak on zrobiła w 1952 r. królowa Elżbieta II, która po objęciu tronu zdecydowała, że pozostanie przy swoim pierwszym imieniu.

