W. Brytania: Nowy minister finansów wierzy w premier Truss i wzywa, by dać jej jeszcze szansę

Nowy brytyjski minister finansów Jeremy Hunt wyraził w poniedziałek wieczorem opinię, że premier Liz Truss w święta Bożego Narodzenia nadal będzie pełniła ten urząd. Wezwał posłów Partii Konserwatywnej, by dali jej szansę i wykluczył możliwość, że sam zajmie jej miejsce.

Po południu Hunt potwierdził w Izbie Gmin wycofanie się rządu z niemal wszystkich cięć podatkowych, które trzy tygodnie wcześniej ogłosił jego poprzednik Kwasi Kwarteng i które spowodowały potężne turbulencje na rynkach finansowych. Tym samym cały program gospodarczy Truss, który zakładał pobudzenie wzrostu dzięki szerokim obniżkom podatków, został wyrzucony do kosza.

W efekcie zaczęły się pojawiać głosy, iż to nominowany w piątek minister finansów stał się faktycznym szefem rządu, a Truss została sprowadzona do roli figurantki.

Hunt w rozmowie ze stacją Sky News, zapytany o rolę Truss, odparł: "Jest premierem, ma ważne decyzje do podjęcia. Ludzie, którzy chcą, aby odeszła, muszą zadać sobie pytanie, czy więcej politycznej niestabilności pomoże utrzymać niskie raty kredytów hipotecznych, uspokoić rynki. Nie sądzę, by niestabilność polityczna była odpowiedzią. Jest premierem od około pięciu tygodni i musimy dać jej szansę".

"Wolę raczej lidera, który słucha, uczy się i zmienia, i myślę, że mielibyśmy więcej niestabilności, znacznie więcej niestabilności, gdybyśmy mieli proces wyboru (nowego)lidera" - dodał.

Już pięciu posłów Partii Konserwatywnej publicznie wypowiedziało się za odsunięciem Truss ze stanowiska liderki, wskutek czego automatycznie przestałaby też pełnić funkcję szefowej rządu.

Zapytany, czy wierzy, że Truss nadal będzie premierem w Boże Narodzenie, Hunt odparł: "Tak, wierzę, że tak". Wykluczył on również, że kiedykolwiek znowu sam będzie ubiegał się o to stanowisko. "Ja to wykluczam, pani Hunt to wyklucza, trójka dzieci Huntów to wyklucza" - powiedział.

Hunt o przywództwo konserwatystów ubiegał się dwa razy - w 2019 r. w decydującej turze przegrał z Borisem Johnsonem, i ponownie latem tego roku po jego ustąpieniu, ale odpadł już w pierwszej rundzie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński