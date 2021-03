W. Brytania: Nowy rekord - ponad 660 tys. osób zaszczepiono w ciągu doby

Ponad 660 tys. szczepionek przeciw Covid-19 podano w czwartek w Wielkiej Brytanii, co jest najwyższym jak do tej pory wynikiem - poinformował w piątek brytyjski rząd. W efekcie przynajmniej jedną dawkę dostała już prawie połowa dorosłej populacji kraju.

Pierwszą dawką zaszczepiono w czwartek 528 260 osób, zaś drugą - 132 016, co łącznie daje wynik 660 276 osób. To o ponad 50 tys. więcej niż wynosił dotychczasowy rekord, który ustanowiono 30 kwietnia. Oznacza to też, że w ciągu jednej doby zastrzyk otrzymało prawie 1 proc. całej ludności kraju.

Jak do tej pory pierwszą dawkę szczepionki otrzymało ponad 26,26 mln osób, co stanowi 49,9 proc. dorosłych mieszkańców kraju, zaś drugą - 2,01 mln, czyli 3,8 proc. Szczepienia przeciw Covid-19 zaczęły się w Wielkiej Brytanii 8 grudnia zeszłego roku.

W piątek podano też, że w ciągu ostatniej doby wykryto 4802 zakażenia koronawirusem, o 1,5 tys. mniej niż dzień wcześniej i o ponad 500 mniej niż wynosi dobowa średnia z siedmiu ostatnich dni. Stwierdzono także 101 zgonów z powodu Covid-19, o sześć więcej niż poprzedniego dnia i o trzy więcej od średniej siedmiodniowej. Dotychczasowy bilans epidemii w Wielkiej Brytanii to prawie 4,286 mln zakażeń i 126 026 zmarłych.

Wcześniej poinformowano, że współczynnik R, określający rozprzestrzenianie się wirusa, wzrósł nieznacznie w porównaniu z zeszłym tygodniem - z 0,6-0,8 do 0,6-0,9, ale nadal jest on w całości poniżej granicznego poziomu 1,0, którego przekroczenie oznacza, że epidemia się rozwija.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński