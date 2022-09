W. Brytania: Nowy szef MSZ: zrobię wszystko, by pomóc Ukrainie w walce o wolność

Nowy szef MSZ W. Brytanii James Cleverly poinformował w środę, że rozmawiał telefonicznie ze swym ukraińskim odpowiednikiem Dmytrem Kułebą; minister zapewnił, że uczyni wszystko, co możliwe, aby pomóc Ukranie w walce o wolność.

"Rozmawiałem właśnie z Dmytrem Kułebą, była to moja pierwsza rozmowa telefoniczna na stanowisku szefa MSZ. Potwierdziłem nasze niezachwiane wsparcie dla Ukrainy" - napisał Cleverly na Twitterze.

Podkreślił, że "to, co dzieje się na Ukrainie jest ważne dla nas wszystkich" i zadeklarował: "zrobię wszystko, co możliwe, by pomóc w ich walce o wolność". (https://tinyurl.com/3u8wwucs)

O rozmowie poinformował także Kułeba, który zauważył, że fakt, iż była to pierwsza rozmowa, jaką Cleverly przeprowadził na nowym stanowisku, "mówi sam za siebie".

Cleverly przez ostatnie dwa miesiące pełnił w rządzie brytyjskim funkcję ministra edukacji, ale wcześniej przez 2,5 roku był jednym z wiceministrów spraw zagranicznych. Nominację na stanowisko szefa MSZ otrzymał z rąk nowej premier Liz Truss, która wcześniej kierowała właśnie resortem dyplomacji.

