W. Brytania: O 494 wzrosła liczba zmarłych z powodu koronawirusa, łącznie 33186

O 494 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 33186 - poinformowało w środę po południu ministerstwo zdrowia.

Bilans obejmuje wszystkie zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

494 nowe zgony to wyraźnie więcej niż w bilansie podanym we wtorek - 629 - który jednak obejmował także niezarejestrowane wcześniej zgony z weekendu. Ale to zarazem najniższy od końca marca bilans zgonów niedotyczący dni weekendowych.

W weekendy potwierdzanie koronawirusa jako przyczyny zgonów często odbywa się z opóźnieniem, wskutek czego od kilku tygodni w danych za weekendy widoczne są spore spadki, które później wyrównywane są w kolejnych dniach.