W. Brytania: O 759 wzrosła liczba zgonów z powodu koronawirusa, łącznie już 18 100

O 759 wzrosła liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 18 100 - poinformowało w środę po południu ministerstwo zdrowia.

Bilans obejmuje zgony zarejestrowane w szpitalach w ciągu 24 godzin między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek. To nieco mniej niż we wtorek, gdy bilans nowych zgonów wynosił 823.