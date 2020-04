W. Brytania: O 847 wzrosła liczba zgonów z powodu koronawirusa, łącznie jest ich 14576

Kolejnych 847 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 14576 - poinformowało w piątek po południu ministerstwo zdrowia.

Bilans obejmuje zgony zarejestrowane w szpitalach w ciągu 24 godzin między godz. 17 w środę a godz. 17 w czwartek.

Jest on nieznacznie niższy niż ten podany w czwartek, gdy poinformowano o 861 zmarłych. Najwyższą dobową liczbę zgonów odnotowano przed tygodniem - było ich 980.

Podawane przez brytyjskie ministerstwo zdrowia statystyki dotyczą tylko zgonów w szpitalach, więc faktyczna liczba jest większa - jak się szacuje o ok. 10-15 proc.

Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie pod względem liczby zgonów z powodu koronawirusa - więcej ich zanotowano w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, w Hiszpanii i we Francji.

Jednocześnie brytyjskie ministerstwo zdrowia przekazało, że od początku epidemii przeprowadzono prawie 439 tys. testów na obecność koronawirusa, którym poddano ponad 341,5 tys. osób. W przypadku 108692 testów uzyskano wynik pozytywny, co oznacza wzrost o 5599 w stosunku do stanu z poprzedniego dnia. To najwyższy wzrost od nowo wykrytych zakażeń od ośmiu dni, choć po części może to być spowodowane coraz większą liczbą przeprowadzanych testów.

W czwartek Wielka Brytania stała się szóstym państwem świata, w którym liczba wykrytych zakażeń przekroczyła 100 tys. Bilans nowych zakażeń obejmuje okres od godz. 9 w czwartek do godz. 9 w piątek.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński