W. Brytania: Od czasu nakazu zasłaniania twarzy spadła liczba wyjść do supermarketów

Od czasu wejścia w życie w Anglii obowiązku zasłaniania twarzy w sklepach liczba wizyt w supermarketach spadła o około 2 mln - wynika z opublikowanych we wtorek danych firmy Kantar, która zajmuje się badaniami rynku.

W Anglii zasłanianie twarzy w sklepach jest obowiązkowe od piątku 24 lipca. W pierwszym pełnym tygodniu od wprowadzenia tego nakazu, czyli od 27 lipca do 2 sierpnia, zanotowano nieco ponad 100 mln wizyt w supermarketach, czyli o ok. 20 mln mniej niż w analogicznym tygodniu ubiegłego roku. W kolejnym tygodniu, od 3 do 9 sierpnia ponownie było o 20 mln wizyt w supermarketach mniej niż w poprzednim roku. Tymczasem w dwóch ostatnich tygodniach przed wprowadzeniem obowiązku zasłaniania twarzy, różnica w stosunku do zeszłego tygodnia wynosiła po ok. 18 milionów.

Wprawdzie Kantar zastrzega, że do pewnego stopnia na zmniejszenie liczby wizyt w supermarketach mogły wpłynąć również inne czynniki, ale główną przyczyną jest obowiązek zasłaniania twarzy. "W tygodniu po wprowadzeniu tego nakazu liczba wyjść do supermarketów była o 2 mln niższa niż oczekiwano, a obecnie tylko nieco ponad połowa kupujących twierdzi, że czuje się bezpiecznie w sklepach. Sugeruje to, że ludzie mogą potrzebować czasu na dostosowanie się do nowych przepisów i teraz planują z wyprzedzeniem każde wyjście na zakupy" - skomentowała te dane Charlotte Scott, dyrektor badań zachowań konsumenckich w Kantar.

Potwierdzeniem mniejszej skłonności do chodzenia na zakupy jest także fakt, że w ciągu czterech tygodni do 9 sierpnia włącznie, odsetek zakupów spożywczych robionych przez internet, wzrósł do rekordowego poziomu 13,5 proc. - podał Kantar.

Kara za nieprzestrzeganie obowiązku zasłaniania twarzy w sklepach i innych zamkniętych przestrzeniach publicznych, tam gdzie jest to wymagane, wynosi w Anglii 100 funtów. Ale w przypadku każdego kolejnego wykroczenia jest ona podwajana.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński