W. Brytania: Od początku roku było prawie 64 tys. zgonów więcej niż zwykle

Od początku epidemii koronawirusa w Wielkiej Brytanii zmarło ok. 63,7 tys. osób więcej niż wynosi średnia dla tego okresu z ostatnich pięciu lat, z czego Covid-19 był przyczyną ok. 50,2 tys. z tych zgonów - wynika z opublikowanych we wtorek danych urzędu statystycznego ONS.

Jak podał ONS, od początku roku do 29 maja włącznie w Anglii i Walii zarejestrowano prawie 296,6 tys. zgonów, co jest wzrostem o ponad 53,1 tys. w stosunku do średniej dla tego samego okresu roku z lat 2015-2019. Przy czym w ciągu pierwszych 12 tygodni roku, przed pierwszym zgonem z powodu Covid-19, liczba zgonów była o ponad 4800 niższa od pięcioletniej średniej, a od 13. do 22. tygodnia roku, czyli do 29 maja włącznie - była o prawie 58 tys. wyższa od średniej.

Covid-19 został wskazany jako przyczyna zgonu, główna lub mająca kluczowy wpływ, w 45 748 aktach zgonu, co stanowi 15,4 proc. wszystkich wydanych takich dokumentów od początku roku do 29 maja.

W 22. tygodniu roku - 23-29 maja, ostatnim obecnie, dla którego dostępne są statystyki - liczba wszystkich zgonów w Anglii i Walii wyniosła prawie 9824, z czego Covid-19 był wpisany w aktach zgonu w 1822 przypadkach, co stanowiło 18,5 proc. wszystkich. Liczba zgonów z powodu Covid-19 była najniższa od ośmiu tygodni. Liczba wszystkich zgonów wprawdzie nadal była wyższa od średniej dla tego tygodnia z pięciu lat - o 1653 - ale różnica w stosunku do średniej była najniższa od ośmiu tygodni.

W szczytowych dwóch tygodniach epidemii, 11-17 kwietnia i 18-24 kwietnia, liczba wszystkich zgonów była o prawie 12 tys. wyższa od pięcioletniej średniej dla danego okresu, przy czym w przypadku prawie trzech czwartych zgonów powyżej średniej przyczyną był Covid-19.

Doliczając do przedstawionych we wtorek statystyk ONS dla Anglii i Walii dane o zgonach sporządzane przez władze Szkocji i Irlandii Północnej, wychodzi, że od początku roku do 22 maja w całym Zjednoczonym Królestwie było ponad 63,7 tys. zgonów więcej niż średnia z ostatnich pięciu lat, z czego Covid-19 wpisano w ok. 50,2 tys. aktów zgonu.

Podawane codziennie przez ministerstwo zdrowia statystyki obejmują wszystkie zgony, w których testy potwierdziły obecność koronawirusa. Według bilansu podanego w poniedziałek po południu, aktualnego na godz. 17 w niedzielę, takich zgonów było 40 597.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński