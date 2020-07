W. Brytania: Od weekendu kolejne etapy luzowania restrykcji

Kolejne kroki w celu luzowania restrykcji wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa ogłosił w czwartek rząd brytyjski, a także rząd szkocki.

W Anglii od najbliższej soboty mogą się odbywać występy artystyczne - teatralne, muzyczne, operowe i taneczne - na świeżym powietrzu i z udziałem publiczności, choć z ograniczoną liczbą widzów i zachowaniem dystansu między nimi. Ponadto rozpoczną się próby na niewielką skalę występów w obiektach zamkniętych, które mają sprawdzić w jaki sposób będą mogły bezpiecznie wznowić działalność.

Również od soboty działalność mogą wznowić baseny na otwartym powietrzu, parki wodne, a także możliwe będzie rekreacyjne uprawianie sportów zespołowych na otwartym powietrzu.

Od poniedziałku otworzyć się mogą salony piękności, ośrodki spa, studia tatuażu i podobne usługi, choć muszą one przystosować się do rządowych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa. Natomiast 25 lipca to data otwarcia basenów krytych, siłowni i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych w pomieszczeniach zamkniętych, choć muszą się one dostosować do wytycznych; konieczne będą wcześniejsze rezerwacje i ograniczona zostanie liczba osób mogących w nich jednocześnie przebywać.

Rząd Szkocji tymczasem potwierdził w czwartek przejście do następnej fazy znoszenia ograniczeń. Od piątku ludzie mogą się spotykać w grupach do 15 osób z trzech gospodarstw domowych na zewnątrz oraz do ośmiu osób w pomieszczeniach zamkniętych, możliwe będzie także pozostawanie u kogoś na noc.

W poniedziałek otwarte zostaną centra handlowe, a także gabinety dentystyczne. Natomiast od 15 lipca otwarte mogą zostać puby, restauracje, hotele i wszystkie inne obiekty noclegowe, a także muzea, kina, biblioteki, placówki opieki nad dziećmi i fryzjerzy. Możliwe będą także ceremonie religijne w świątyniach z udziałem wiernych.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński