W. Brytania: Od wtorku szczepienia przeciw Covid-19 także w przychodniach

Od wtorku szczepienia w przeciw koronawirusowi w Wielkiej Brytanii, które obecnie odbywają się tylko w wyznaczonych 70 szpitalach, zostaną rozszerzone na niektóre przychodnie - poinformowano w środę.

Na rozpoczęcie szczepień od szpitali zdecydowano się, gdyż w nich łatwiej przechowywać stworzoną przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionkę w wymaganej temperaturze -70 stopni C, choć od początku zapowiadano, że jak tylko agencja ds. regulacji leków wyda odpowiednie wytyczne, program szczepień zostanie rozszerzony na przychodnie.

Jak podano w środę, szczepionki zostaną w najbliższych dniach przetransportowane do ok. 200 przychodni, tak aby od wtorku placówki te były gotowe do włączenia się w szczepienia. Docelowo przychodni, w których będą prowadzone szczepienia, ma być ponad tysiąc.

"Mamy duże doświadczenie w dostarczaniu szczepionek - i będziemy w stanie zaszczepić miliony osób tygodniowo. Wszystko zależy od dostaw i tego, jak szybko możemy to zacząć" - powiedział Richard Vautrey z Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego (BMA), zapewniając, że przychodnie będą gotowe.

Tymczasem również w środę naczelny lekarz Anglii Chris Whitty, odpowiadając na pytania posłów z komisji ds. nauki, wyraził przekonanie, że szczepionka znacząco poprawi sytuację. "Spowoduje ona znaczące obniżenie wskaźnika śmiertelności. Później zacznie się zmniejszać liczba osób, które trafiają do szpitala. I w pewnym momencie społeczeństwo i przywódcy polityczni uznają, że ten poziom ryzyka jest czymś, co jesteśmy gotowi tolerować. Np. w przeciętnym roku 7000 ludzi umiera na grypę. W tym momencie ryzyko jest na tyle niskie, że możemy pozbyć się najbardziej uciążliwych rzeczy, z którymi mamy do czynienia" - mówił.

Whitty wyraził też opinię, że do połowy przyszłego roku w Wielkiej Brytanii dostępne będą trzy-cztery różne szczepionki przeciwko Covid-19.

Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie dopuściła do użycia szczepionkę Pfizer/BioNTech, a we wtorek również jako pierwsza rozpoczęła nią szczepienia. Obecnie trwa proces dopuszczania do użycia innej, stworzonej przez firmę AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu w Oxfordzie, a o pozytywnych wynikach badań klinicznych poinformowała także amerykańska firma Moderna. Brytyjski rząd podpisał umowy z siedmioma producentami na zakup szczepionek, jeśli okażą się one skuteczne.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński