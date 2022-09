W. Brytania: Odczytano deklarację proklamującą Karola III nowym królem

Z balkonu Pałacu św. Jakuba w Londynie odczytano w sobotę przed południem deklarację Rady Akcesyjnej, która formalnie proklamowała Karola III nowym królem Wielkiej Brytanii.

Po odczytaniu deklaracji rozbrzmiał hymn państwowy ze zmodyfikowanymi słowami "God save the King" zamiast "God save the Queen", a w twierdzy Tower of London oraz w londyńskim Hyde Parku oddano 41 salw armatnich. Deklaracja zostanie następnie odczytana w Royal Exchange, dawnym budynku giełdy w londyńskiej dzielnicy City, a w niedzielę w stolicach pozostałych części Zjednoczonego Królestwa - Edynburgu, Cardiff i Belfaście.