W. Brytania: Odwołano strajk personelu sprzątającego w Glasgow w czasie COP26

Zapowiedziany na pierwszy tydzień ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow strajk pracowników oczyszczania miasta został w piątek odwołany, gdy szkocki rząd oraz władze miejskie przedstawili związkowcom lepszą ofertę płacową.

Strajkować mieli nie tylko śmieciarze, ale też szereg innych pracowników miejskich, jak dozorcy i personel sprzątający w szkołach, zajmujący się recyklingiem czy utrzymaniem i konserwacją floty pojazdów.

Związki zawodowe GMB, Unison i Unite zapowiedziały protest, gdy władze miejskie Glasgow nie zgodziły się na żądaną przez nich podwyżkę w wysokości 2 tys. funtów rocznie i zaoferowały jedynie 850 funtów dla pracowników zarabiających poniżej 25 tys. funtów rocznie. W nowej ofercie władze miejskie zaproponowały podwyżkę płac o 5,8 proc. dla osób najniżej opłacanych, w ramach podwyżki o 1062 funtów dla wszystkich pracowników zarabiających poniżej 25 tys. rocznie.

Związkowcy nie zrezygnowali ze strajku całkowicie, ale zgodzili się na konsultacje z członkami związków przez dwa tygodnie, co oznacza, że strajk na pewno nie będzie prowadzony w trakcie konferencji klimatycznej, która ma potrwać od najbliższej niedzieli do piątku 12 listopada.

W mijającym tygodniu o sprawa problemów z wywozem śmieci w Glasgow zrobiła się głośna w mediach, m.in. w związku z kilkoma przypadkami zaatakowania pracowników oczyszczania miasta przez szczury.

Z kolei w środę wieczorem związek zawodowy RMT, który skupia pracowników transportu publicznego, poinformował, że doszedł do porozumienia z kierownictwem przewoźnika kolejowego ScotRail, w efekcie czego odwołany został strajk na kolei. Miał on trwać od 1 do 12 listopada włącznie, czyli praktycznie przez cały okres trwania szczytu COP26.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński