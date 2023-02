W. Brytania: Ogromna ukraińska flaga wymalowana na ulicy przed ambasadą Rosji

Ogromna flaga ukraińska pojawiła się w czwartek rano na jezdni przed budynkiem ambasady Rosji w Londynie. Namalowali ją aktywiści z grupy Led By Donkeys, aby przypomnieć o przypadającej w piątek rocznicy rosyjskiej napaści na Ukrainę.

"Jutro jest pierwsza rocznica imperialistycznej inwazji Putina na Ukrainę. Wbrew temu, co twierdzi rosyjski dyktator i jego apologeci, Ukraina jest niepodległym państwem i narodem mającym wszelkie prawo do samostanowienia. Istnienie ogromnej ukraińskiej flagi przed jego ambasadą w Londynie będzie służyło przypomnieniu mu o tym" - oświadczyła grupa Led By Donkeys.

Flaga na Bayswater Road ma powierzchnię ok. 500 metrów kwadratowych, a do jej wymalowania zużyto po 170 litrów niebieskiej i żółtej farby, którą rozprowadzano na taczkach. Aktywiści zaznaczyli, że farba była "wysokiej klasy, nietoksyczna, bez rozpuszczalników, ekologiczna, szybkoschnąca, zmywalna i przeznaczona do street-artu".

Nagranie wideo z powstawania flagi grupa Led By Donkeys zamieściła na swoim profilu na Twitterze: https://tinyurl.com/3nzpuepr

Londyńska policja metropolitalna poinformowała, że cztery osoby zostały zatrzymane pod zarzutem niszczenia mienia oraz utrudniania ruchu drogowego i pozostają w areszcie.

Powstała w 2018 roku grupa Led By Donkeys jest znana z politycznych akcji skierowanych przeciwko brexitowi, a także politykom Partii Konserwatywnej.