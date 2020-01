W. Brytania: Opóźnia się ewakuacja brytyjskich obywateli z Wuhanu

Rząd Wielkiej Brytanii został zmuszony do opóźnienia planowanej na czwartek ewakuacji obywateli swojego kraju z chińskiego miasta Wuhan, centrum epidemii koronawirusa, ponieważ nie uzyskał jeszcze od chińskich władz odpowiednich zezwoleń na ich wyjazd.

Obecnie jest mało prawdopodobne, aby samolot, którym ma zostać zabranych około 200 obywateli brytyjskich przebywających w Wuhan i okolicach, wystartował w czwartek. Według brytyjskich źródeł można mieć nadzieję, że lot będzie mógł odbyć się w piątek.

"Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby bezpiecznie sprowadzić Brytyjczyków z Wuhanu z powrotem do Wielkiej Brytanii. Loty organizowane przez wiele innych krajów nie mogły wystartować zgodnie z planem. Nadal pilnie pracujemy nad zorganizowaniem lotu do Wielkiej Brytanii tak szybko, jak to możliwe" - powiedziała rzeczniczka brytyjskiego MSZ.

Osoby powracające z Wuhanu do Wielkiej Brytanii zostaną poddane 14-dniowej kwarantannie w jednym z ośrodków publicznej służby zdrowia NHS. Osoby już zarażone nie będą mogły opuścić Wuhanu.

Kwarantannę, mającą powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, stosują też inne państwa. Kilka krajów, m.in. Japonia i USA, zdołało już sprowadzić swoich obywateli z Wuhanu.

W związku z epidemią koronawirusa brytyjskie MSZ wydało we wtorek wieczorem zalecenie dla obywateli Wielkiej Brytanii, by powstrzymali się od podróży do Chin kontynentalnych, o ile nie jest ona niezbędna. Zalecenie nie dotyczy dwóch specjalnych regionów autonomicznych ChRL - Hongkongu i Makau. Z kolei w środę rano linie British Airways zawiesiły do odwołania wszystkie bezpośrednie loty między Wielką Brytanią a kontynentalnymi Chinami.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Od tamtej pory według oficjalnych danych na koniec dnia w środę w kraju potwierdzono 170 zgonów spowodowanych wirusem i 7711 przypadków zakażenia. Chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan i wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się w kilku okolicznych miastach.

Mimo to wirus przedostał się poza granice Chin. Dotychczas jego przypadki potwierdzono w kilkunastu innych państwach, w tym trzech europejskich - we Francji, w Niemczech i w Finlandii. W Wielkiej Brytanii przebadano na obecność wirusa 97 osób, ale u żadnej z nich go nie wykryto.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński