W. Brytania: Opozycyjna Partia Pracy poprze porozumienie z UE

Brytyjska opozycyjna Partia Pracy poprze w parlamencie zawarte przez konserwatywny rząd Borisa Johnsona porozumienie z Unią Europejską o przyszłych stosunkach - zapowiedział w czwartek po popołudniu jej lider Keir Starmer.

Lider laburzystów powiedział, że porozumienie jest niedoskonałe, ale w obecnej sytuacji są tylko dwie opcje - albo zaakceptowanie tego, albo wyjście bez żadnego, więc w narodowym interesie jest to, aby kraj wyszedł z okresu przejściowego z tym porozumieniem, bo brak żadnego spowoduje znacznie gorsze konsekwencje.

Deklaracji co do poparcia lub braku poparcia dla porozumienia nie chciał złożyć natomiast lider trzeciej co do wielkości ogólnokrajowej partii, Liberalnych Demokratów - Ed Davey. Powiedział on, że jego ugrupowanie najpierw zapozna się z treścią dokumentu przed podjęciem decyzji.

Z kolei szefowa Szkockiej Partii Narodowej i rządu Szkocji, Nicola Sturgeon oświadczyła, że żadne porozumienie nie przywróci Szkocji strat, których doznała w wyniku brexitu. Przypomniała, że wyraźna większość Szkotów opowiedziała się przeciwko opuszczaniu UE i najlepszym rozwiązaniem dla Szkocji jest niepodległość.

Posiedzenia Izby Gmin i Izby Lordów, na których podejmą decyzję w sprawie ratyfikacji umowy, zostało wyznaczone na 30 grudnia.