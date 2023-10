W. Brytania: Opozycyjna Partia Pracy zapewnia, że jej rząd będzie wspierał Ukrainę

Wielka Brytania pod rządami Partii Pracy będzie wspierać Ukrainę aż do jej zwycięstwa w wojnie obronnej z Rosją i będzie zabiegać o przyjęcie Kijowa do NATO – zapewnili w poniedziałek podczas trwającej w Liverpoolu dorocznej konferencji laburzystów David Lammy i John Healey, którzy w gabinecie cieni odpowiadają za sprawy zagraniczne i obronę.

Lammy, odpowiednik ministra spraw zagranicznych, który niedawno był w Kijowie, zapewnił w swoim przemówieniu, że rząd Partii Pracy będzie wspierał "uzasadnione dążenie" Ukrainy do członkostwa w NATO. Wskazał także na konieczność walki z praniem w Londynie rosyjskich brudnych pieniędzy i zapowiedział, że ci, którzy ujawniają ten proceder, będą mogli liczyć na nagrodę.

"Pod rządami torysów Wielka Brytania stała się światową stolicą prania brudnych pieniędzy. Z Partią Pracy, Wielka Brytania będzie antykorupcyjną stolicą świata" - zapowiedział Lammy.

Healey, odpowiednik ministra obrony, oświadczył, że Wielka Brytania będzie wspierać Ukrainę aż do zwycięstwa i podkreślił, że obrona kraju zaczyna się na Ukrainie. Powiedział, że jest dumny z tego, iż Wielka Brytania stała się liderem we wspieraniu Ukrainy, ale skrytykował obecny rząd za to, że tempo pomocy dla tego kraju spadło. Zapowiedział, że rząd Partii Pracy przeznaczy 2 miliardy funtów na zakup nowego uzbrojenia dla brytyjskich sił zbrojnych oraz że przyspieszy przekazywanie sprzętu dla Ukrainy.

Partia Pracy ma obecnie 15-20 punktów procentowych przewagi w sondażach nad rządzącym konserwatystami i wszystko wskazuje na to, że po następnych wyborach do Izby Gmin, które zapewne odbędą się w maju lub październiku przyszłego roku, przejmie władzę.

Z Liverpoolu Bartłomiej Niedziński