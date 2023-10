W. Brytania: Opozycyjna Partia Pracy zapowiada dekadę odnowy kraju

Lider brytyjskiej opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer obiecał we wtorek „dekadę odnowy pod rządami laburzystów”, sugerując, że mają oni zamiar pozostać u władzy przynajmniej przez dwie kadencje. Ostrzegł jednak, że mimo wyraźnego prowadzenia w sondażach, przed partią jest jeszcze dużo pracy.

Wystąpienie Starmera na trwającej w Liverpoolu dorocznej konferencji Partii Pracy - zapewne ostatniej przed wyborami do Izby Gmin - zaczęło się niefortunnie, bo tuż po tym jak lider partii wszedł na scenę, wdarł się na nią też demonstrant, który obsypał go brokatem. Odnosząc się do tego incydentu Starmer powiedział, że laburzyści nie są już partią protestu, lecz partią przyszłego rządu.

Zaapelował do rozczarowanych zwolenników Partii Konserwatywnej, by w najbliższych wyborach poparli jego ugrupowanie. Przekonując, że sposób myślenia rządu polega na "wykorzystywaniu problemów, a nie ich rozwiązywaniu", powiedział: "Więc jeśli jesteś konserwatywnym wyborcą, który rozpacza z tego powodu, jeśli patrzysz z przerażeniem na zejście swojej partii do mętnych wód populizmu i stabilności, bez argumentów na rzecz zmian gospodarczych. Jeśli czujesz, że nasz kraj potrzebuje partii, która chroni, która walczy o naszą unię, nasze środowisko, rządy prawa, życie rodzinne, pełną troski więź między tym pokoleniem a następnym. Pozwól, że ci powiem: Wielka Brytania już ją ma. I możesz do niej dołączyć. Nazywa się Partia Pracy".

Ostrzegł jednak, że jeśli Partia Pracy wygra wybory, zadanie przed nią stojące będzie trudniejsze i dłuższe niż za rządów Tony'ego Blaira lub poprzednich laburzystowskich rządów. "Nie ma tu magicznej różdżki. Zmiana kraju nie jest jak odhaczanie punktów. To nie kliknięcie myszką" - mówił.

Starmer nie przedstawił żadnych nowych obietnic programowych, a raczej przedstawił wizję tego, jakimi wartościami będzie się kierować jego przyszły rząd. Powtórzył zapowiedzi wybudowania 1,5 mln nowych domów w ciągu 10 lat, z których część ma powstać w całkowicie nowych miastach. To nawiązanie do obietnicy laburzystowskiego premiera Clementa Attlee z lat 50. XX wieku. Jak zauważył, "czasami stare pomysły Partii Pracy są odpowiednie na nowe czasy".

Mówił też o modernizacji infrastruktury, wsparciu dla rozwoju energetyki odnawialnej, naprawie publicznej służby zdrowia i walce z rosnącymi kosztami życia, ale też o konieczności zachowywania dyscypliny fiskalnej. Podkreślił poparcie dla Izraela - to znamienne zmiana, bo za czasów jego poprzednika w roli lidera, Jeremy' ego Cornyna, laburzyści mieli poważny problem z antysemityzmem w swoich szeregach.

Według sondaży przeprowadzonych na początku października, laburzyści mają 15-16 punktów procentowych przewagi nad rządzącą od 13 lat Partią Konserwatywną.

Z Liverpoolu Bartłomiej Niedziński