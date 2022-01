W. Brytania: Osoby i firmy mające znaczenie dla Kremla mogą zostać objęte sankcjami

Wielka Brytania poszerza zakres osób i podmiotów z Rosji, które będą mogły zostać objęte sankcjami, gdyby kraj ten zdecydował się dokonać inwazji na Ukrainę - ogłosiła w poniedziałek minister spraw zagranicznych Liz Truss. Pod sankcje mogą trafić osoby i firmy mające znaczenie dla Kremla.

Obecnie rząd może nakładać sankcje jedynie na osoby bezpośrednio związane z rosyjskimi działaniami na Ukrainie. Zgodnie z nowymi przepisami, które Truss ogłosiła w Izbie Gmin, lista będzie mogła zostać rozszerzona o wszelkie osoby i przedsiębiorstwa, mające znaczenie dla Kremla. Umożliwi to nałożenie sankcji np. na rosyjskich oligarchów, którzy prowadzą interesy w Wielkiej Brytanii.

"Bez względu na to, czy popierasz agresywne działania Rosji wobec Ukrainy, czy też masz istotne znaczenie dla Kremla, będziemy mogli nałożyć na ciebie sankcje. Nic nie jest wykluczone i nie będzie gdzie się ukryć. Będzie to najsurowszy reżim sankcji wobec Rosji, jaki do tej pory wprowadziliśmy, i największa zmiana w naszym podejściu od czasu opuszczenia Unii Europejskiej" - oświadczyła Truss.

"Zapewnimy, że ci, którzy są współodpowiedzialni za agresywne i destabilizujące działania Kremla, będą mieli udział w ponoszeniu ciężkich kosztów. Ich aktywa w Wielkiej Brytanii zostaną zamrożone. Żadna brytyjska firma, ani osoba prywatna nie będzie mogła zawierać z nimi transakcji. A gdyby starali się wjechać do Wielkiej Brytanii, zostaną zawróceni" - dodała.

Szefowa brytyjskiej dyplomacji wyjaśniła, że nowe przepisy nie oznaczają automatycznego nałożenia sankcji, ale dają możliwość działań "w przypadku dalszego rosyjskiego wtargnięcia na Ukrainę". Od czasu, gdy Rosja najechała na Ukrainę i zaanektowała Krym w 2014 r, Wielka Brytania nałożyła do tej pory sankcje na około 180 osób i 48 podmiotów.

Jeszcze przed ogłoszeniem nowych zasad, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że jest to "atak na biznes, który zaszkodzi inwestycyjnej reputacji Wielkiej Brytanii i jest powodem do zaniepokojenia dla międzynarodowych struktur finansowych i biznesowych" oraz że Rosja nie pozostawi tego bez odpowiedzi.

Jak zapowiedział brytyjski rząd, Truss w najbliższych dniach ma odwiedzić zarówno Rosję, jak i Ukrainę.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński