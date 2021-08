W. Brytania: Ostatni brytyjscy żołnierze opuścili Afganistan

Ostatni brytyjscy żołnierze, dyplomaci i urzędnicy opuścili Kabul - potwierdził w sobotę wieczorem brytyjski rząd. Odlot ostatniego samolotu RAF-u kończy 20-letnią obecność wojskową Wielkiej Brytanii w Afganistanie.

Wcześniej w sobotę ministerstwo obrony poinformowało, że z lotniska w Kabulu odleciał ostatni samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu w ramach prowadzonej przez dwa tygodnie operacji.

Jak wskazał rząd, w jej trakcie brytyjskie wojska sprowadziły do kraju ponad 15 tys. osób, w tym ok. 5000 obywateli Wielkiej Brytanii i ich rodzin, ponad 8000 byłych afgańskich współpracowników brytyjskich wojsk z rodzinami, a także tych Afgańczyków, którzy byli narażeni na szczególnie niebezpieczeństwo z rąk talibów. Wśród ewakuowanych znalazło się ok. 2200 dzieci, z których najmłodsze miało zaledwie jeden dzień. Resztę przetransportowanych stanowili obywatele innych państw. Była to największa operacja ewakuacyjna prowadzona przez brytyjskie wojsko od czasu II wojny światowej.

Premier Boris Johnson oświadczył, że moment wyjazdu z Afganistanu ostatnich żołnierzy jest okazją do refleksji nad osiągnięciami ostatnich tygodni - i ostatnich dwóch dekad, takimi jak edukacja dziewcząt i osłabienie Al-Kaidy.

W liście do sił zbrojnych Johnson przyznał, że zajęcie Kabulu przez talibów było dla nich trudnym momentem, a w tym zwłaszcza dla przyjaciół i bliskich 457 żołnierzy, którzy oddali życie podczas wojny w Afganistanie. Podkreślił jednak, że zaangażowanie Wielkiej Brytanii w Afganistanie "trzymało Al-Kaidę z dala od naszych drzwiami przez dwie dekady i wszyscy jesteśmy dzięki temu bezpieczniejsi".

"Niezależnie od tego, czy nadal pełnisz służbę, czy jesteś weteranem, kimś bliskim, krewnym lub przyjacielem, wszyscy odegraliście swoją rolę i powinniście czuć ogromną dumę" - oświadczył Johnson.

Rząd zapewnił, że będzie nadal udzielał pomocy wszystkim obywatelom brytyjskim i afgańskim współpracownikom, którzy nie zostali ewakuowani na czas. W piątek minister obrony Ben Wallace szacował, że w Afganistanie nadal pozostaje 800-1100 uprawnionych do ewakuacji Afgańczyków i 100-150 Brytyjczyków, choć obecnie te liczby są mniejsze, bo na piątek były jeszcze zaplanowane dalsze loty.

Jak poinformowano, brytyjska ambasada zostanie tymczasowo przeniesiona do Kataru, ale celem jest przywrócenie obecności dyplomatycznej w Kabulu "tak szybko, jak pozwoli na to sytuacja polityczna i bezpieczeństwa w kraju".

