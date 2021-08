W. Brytania: Ostatni brytyjski samolot z ewakuowanymi Afgańczykami odleciał z Kabulu

Ostatni brytyjski samolot ewakuujący cywilów z Afganistanu odleciał minionej nocy z Kabulu - poinformowało w sobotę ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii. W czasie rozpoczętej 13 sierpnia operacji brytyjskie wojska ewakuowały prawie 15 tys. osób.

Jak poinformowano, kolejnymi samolotami z Kabulu wracać będą już brytyjscy żołnierze i dyplomaci, choć zabiorą one także niewielką liczbę Afgańczyków uprawnionych do ewakuacji do Wielkiej Brytanii. Część brytyjskich żołnierzy, których liczba w szczycie operacji ewakuacyjnej przekraczała tysiąc, już wróciła do kraju.

"Nadszedł czas, aby zamknąć tę fazę operacji. Ale nie zapomnieliśmy o ludziach, którzy wciąż muszą wyjechać, i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by im pomóc" - powiedział ambasador Wielkiej Brytanii w Afganistanie Laurie Bristow w oświadczeniu nagranym na płycie lotniska w Kabulu.

W piątek brytyjski minister obrony Ben Wallace szacował, że w Afganistanie nadal pozostaje 800-1100 uprawnionych do ewakuacji Afgańczyków i 100-150 tys. Brytyjczyków, choć obecnie te liczby są mniejsze, bo na piątek były jeszcze zaplanowane dalsze loty.

O możliwościach dalszej pomocy Afgańczykom w wyjeździe z kraju po zakończeniu ewakuacji brytyjski premier Boris Johnson rozmawiał w sobotę z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Jak poinformowało biuro brytyjskiego premiera, zgodzili się oni, że w nadchodzących tygodniach potrzebne są międzynarodowe wysiłki, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu w Afganistanie, a także że przywódcy państw grupy G7 powinni wypracować wspólne podeście w kwestii tego, jak traktować przyszły talibski rząd Afganistanu.

"Premier podkreślił, że uznanie talibów i relacje z nimi muszą być uzależnione od umożliwienia (przez nich - PAP) bezpiecznego przejścia tym, którzy chcą opuścić kraj, i od poszanowania praw człowieka" - napisano w wydanym komunikacie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński