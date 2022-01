W. Brytania: Ostatnia szansa na obejrzenie wystawy poświęconej sztuce Młodej Polski

Nadchodzący weekend jest ostatnią szansą na obejrzenie w londyńskiej William Morris Gallery cieszącej się dużym zainteresowaniem wystawy poświęconej sztuce Młodej Polski.

Jak powiedziała PAP Marta de Zuniga, dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, otwartą na początku października wystawę obejrzało do tej pory 25 tys. osób, czyli o ok. 55 proc. więcej niż zwykle przychodzi do William Morris Gallery na wystawy czasowe. Podkreśliła, że wystawa została zauważona i zebrała dobre oceny w mediach - m.in. obszerną recenzję zamieścił "The Sunday Times". Informacja do niej dotarła także do zwykłych londyńczyków - dzięki 119 widocznym reklamom zamieszczonym na miejskich autobusach i kilku billboardom w metrze.

Wystawa zatytułowana "Young Poland: An Arts and Crafts Movement 1890-1918 / Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł, 1890-1918" to pierwsza w Wielkiej Brytanii prezentacja ruchu Młodej Polski, a także pierwsza na świecie wystawa przedstawiająca Młodą Polskę jako część międzynarodowego Ruchu Arts and Crafts (Ruch Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł). Jej ideą jest przedstawienie ruchu Młodej Polski w szerszym międzynarodowym kontekście i zaprezentowanie silnych związków stylistycznych i filozoficznych z twórczością Williama Morrisa, Johna Ruskina i artystów z ich kręgu w Wielkiej Brytanii.

Na wystawie prezentowane są obrazy m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Józefa Mehoffera i Henryka Uziębło, ale dużą uwagę poświęcono też sztuce użytkowej z tego okresu. Sporą część spośród ponad 150 prezentowanych eksponatów stanowią właśnie ilustracje, hafty i kilimy, meble, witraże, architektoniczne modele - m.in. stworzony przez Stanisława Witkiewicza model zakopiańskiej willi - rysunki, snycerka, ceramika, a także wycinanki z papieru. Większość z tych obiektów nigdy wcześniej nie była pokazywana poza Polską. Wystawa jest czynna do niedzieli 30 stycznia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński