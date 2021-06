W Brytania: Otwarto nowy konsulat honorowy RP w południowo-zachodniej Anglii

Nowy konsulat honorowy RP otwarto w środę w miejscowości Trowbridge w południowo-zachodniej Anglii. Ma on ułatwić udzielanie pomocy konsularnej ok. 70 tys. Polaków mieszkających w tym regionie.

Funkcję konsula honorowego RP w Trowbridge objął były policjant, wykładowca i działacz społeczny Simon Selby, a w uroczystości otwarcia placówki wziął udział ambasador RP Arkady Rzegocki.

Urząd konsularny obejmuje swoim zasięgiem hrabstwa Wiltshire, Somerset i Dorset. Jego utworzenie jest związane z faktem, iż region południowo-zachodniej Anglii zamieszkuje ponad 70 tys. obywateli polskich, w znacznej mierze pochodzących z emigracji po 2004 r., a odległość z Trowbridge do najbliższych konsulatów wynosi 183 km do Londynu i 302 km do Manchesteru.

Ponadto jak wskazała ambasada RP, wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej stworzyło szereg nowych wyzwań w zakresie wspierania polskiej społeczności zamieszkującej ten region Anglii.

Wyjaśniono, że utworzenie nowego konsulatu honorowego usprawni udzielanie niezbędnej pomocy konsularnej polskim obywatelom, podkreśli znaczenie tego ośrodka jako centrum integrującego środowisko polonijne w Anglii oraz będzie stanowić skuteczny instrument wzmocnienia działań lokalnej społeczności polskiej.