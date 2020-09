W. Brytania: Otwarto wystawę poświęconą polskim lotnikom w Bitwie o Wielką Brytanię

Wystawę poświęconą polskim lotnikom uczestniczącym w Bitwie o Wielką Brytanię, której 80. rocznica obchodzona jest w tym roku, otwarto w niedzielę w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) w Londynie.

Wystawę, którą zorganizował Związek Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, pokazuje nie tylko bojowe osiągniecia Polaków w czasie bitwy, ale także to, w jaki sposób trafili oni do tego kraju w czasie wojny czy jak wyglądało ich życie poza lotami bojowymi. W ramach wystawy prezentowane są także nagrodzone prace - głównie plastyczne - na temat polskich lotników w konkursie dla dzieci i młodzieży zorganizowanym przez ZLP.

"Mamy nadzieję, że ta wystawa zainspiruje ludzi, szczególnie młodsze pokolenia, do tego, by poznali historię polskich sił zbrojnych w czasie Bitwy o Wielką Brytanię w 1940 r., a także wartościowy wkład, które te siły wniosły w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej" - mówił podczas uroczystego otwarcia Artur Bildziuk, prezes Związku Lotników Polskich.

"W tym roku obchodzimy 80. rocznicę Bitwy o Wielką Brytanię, bitwy, która odwróciła losy wojny i pokazała jedność między naszymi krajami. Dzisiejsze otwarcie wystawy poświęconej polskim lotnikom i polskim siłom zbrojnym w Wielkiej Brytanii jest okazją do pokreślenia ich heroizmu, ale także polsko-brytyjskiego ducha przyjaźni i współpracy, którą wojenni bohaterowie umożliwili, a nasza generacja podtrzymuje" - oświadczył ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki.

Wystawa, inaczej niż ma to zwykle miejsce w POSK, jest tylko w języku angielskim. "Dla nas ważne jest, by opowiadać tę historię nie tylko Polakom, ale wszystkim. Przez wiele lat opowiadane to było we własnym gronie, więc jak ktoś nie znał polskiego, to nie wiedział o tym, że Polacy tyle zrobili w tej bitwie" - wyjaśnia w rozmowie z PAP Artur Bildziuk.

Wystawa będzie czynna do 18 września.

Brytyjscy historycy przyjęli jako czas trwania bitwy o Wielką Brytanię okres od 10 lipca do 31 października 1940 roku, kiedy miały miejsce najintensywniejsze naloty niemieckie. W okresie tym w przynajmniej jednym locie bojowym uczestniczyło 2937 lotników alianckich (niektóre źródła wskazują na liczbę o kilka osób niższą lub wyższą). Wśród nich zdecydowanie największą grupę stanowili Brytyjczycy - 2342. Polacy w sile 145 osób byli drugą co do wielkości narodowością po stronie aliantów. Choć liczba samolotów niemieckich, które zostały zestrzelone przez polskich pilotów jest trudna do jednoznacznego ustalenia i są w tej kwestii pewne rozbieżności, nie ulega wątpliwości, że Dywizjon 303 był jednym z najskuteczniejszych ze wszystkich walczących.

