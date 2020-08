W. Brytania: Otwarto wystawę poświęconą sztuce i propagandzie w wojnie z bolszewikami

Wystawę "Sztuka i propaganda w wojnie Polaków z bolszewikami" otwarto w sobotę, w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) w Londynie.

To pierwsza dostępna dla publiczności wystawa w POSK po złagodzeniu w Wielkiej Brytanii ograniczeń wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa. Zaprezentowano na niej reprodukcje obrazów Jerzego Kossaka, Wojciecha Kossaka, Leonarda Wintorowskiego i Stanisława Batowskiego Kaczora, przedstawiających sceny bitewne z wojny z bolszewikami, rysunki Czesława Tańskiego oraz plakaty rekrutacyjne i propagandowe z okresu wojny, zarówno polskie, jak i sowieckie.

"To rocznica, o której chyba jednak mówi się trochę za mało, biorąc pod uwagę, jakie było olbrzymie znaczenie historyczne tego wydarzenia. To zwycięstwo było wielowymiarowe, pokazało zdolność Polaków do współpracy ponad podziałami i to ponad realnymi podziałami. Trzeba było wiele przezwyciężyć problemów, żeby przygotować armię, ale to się udało. Nie zapominajmy, że to była nie tylko wojna militarna, ale też wojna o duszę Europy i o duszę Polaków, a Polacy okazali się narodem bardzo odpornym na komunizm" - mówił podczas otwarcia wystawy Mateusz Stąsiek, konsul RP w Londynie.

"Tą wystawą chcemy zwrócić uwagę na wątek, który jest trochę pomijany - zaangażowania sztuki w zwycięstwo nad bolszewikami. To była wojna światów, wojna między cywilizacjami i tak była pojmowana od strony ideologicznej, zarówno przez Polaków, jak i bolszewików. Zwłaszcza na plakatach można zaobserwować, w jaki sposób obie strony widziały siebie nawzajem, w jaki sposób obie strony prowadziły tę walkę, która ostatecznie była zwycięska dla Polaków także w tej warstwie ideologicznej" - wskazała Dobrosława Platt, dyrektor Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, która przygotowała wystawę.

Wystawa, która została zorganizowana przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będzie dostępna także w wersji online.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński