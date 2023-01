W. Brytania: Pamiętniki księcia Harry'ego najszybciej sprzedającą się książką non-fiction

Budzące ogromne emocje pamiętniki brytyjskiego księcia Harry'ego, zatytułowane "Spare", są najszybciej sprzedającą się książką w kategorii non-fiction w historii Wielkiej Brytanii - poinformował we wtorek wieczorem ich wydawca.

Wtorek jest pierwszym dniem oficjalnej sprzedaży "Spare" na całym świecie, ale niektóre księgarni w Hiszpanii zaczęły ją omyłkowo sprzedawać już w miniony czwartek. W Wielkiej Brytanii część księgarni zaczęła sprzedaż pamiętników Harry'ego tuż po północy z poniedziałku na wtorek.

Wydawnictwo Transworld Penguin Random House poinformowało we wtorek wieczorem, że ich dotychczasowa sprzedaż przekroczyła 400 tys. egzemplarzy. Liczba ta obejmuje wydanie papierowe, audiobooki i ebooki. "Zawsze wiedzieliśmy, że ta książka poleci wysoko, ale to przekracza nawet nasze najbardziej optymistyczne oczekiwania. O ile wiemy, jedyne książki, które sprzedawały się lepiej w pierwszym dniu, to te, w których główną rolę odgrywa inny Harry (Potter)" - powiedział dyrektor zarządzający wydawnictwa Larry Finlay.

Brytyjski rekord, jeśli chodzi o najszybciej sprzedającą się książkę, należy do wydanej w 2007 r. ostatniej z serii książek autorstwa J.K. Rowling - "Harry Potter i Insygnia Śmierci", która w pierwszym tygodniu sprzedała się w liczbie 1,84 mln egzemplarzy.

W "Spare" Harry, młodszy syn króla Karola III i jego nieżyjącej już pierwszej żony, księżnej Diany, opisuje swoją frustrację wynikającą z powodu bycia "zapasowym dziedzicem", złość na część brytyjskich mediów, nieprzezwyciężoną traumę po śmierci matki, zmagania ze zdrowiem psychicznym, życie, które prowadził przed poznaniem amerykańskiej aktorki Meghan Markle, oraz załamanie relacji z resztą rodziny królewskiej.

Rekomendowana cena książki w Wielkiej Brytanii to 28 funtów, ale największe sieci księgarni, takie jak Waterstones i WH Smith, a także internetowy gigant Amazon sprzedają ją za pół ceny.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński