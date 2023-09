W. Brytania: Partia Pracy wyklucza, by kraj stał się członkiem stowarzyszonym UE

Brytyjska opozycyjna Partia Pracy zapewniła w środę, że nie jest zainteresowana dla Wielkiej Brytanii żadną formą członkostwa stowarzyszonego w Unii Europejskiej, a jej celem jest sprawienie, by brexit działał.

Spekulacje, że Wielka Brytania pod rządami laburzystów mogłaby stać się członkiem stowarzyszonym UE, pojawiły się przy okazji wtorkowej wizyty lidera tego ugrupowania Keira Starmera w Paryżu i jego spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Jak wyjaśnia w środę dziennik "i", zgodnie z koncepcją różnych kręgów integracji, do której Macron co jakiś czas wraca, członkostwo stowarzyszone byłoby formą pomiędzy członkostwem w UE krajów będących poza ścisłym kręgiem integracji, a powołaną niedawno, mającą bardzo luźną formę Europejską Wspólnotą Polityczną.

"Nie to nas interesuje. Zawsze jasno mówiliśmy, że uważamy, iż umowa (w sprawie brexitu) musi być lepsza" - powiedział w stacji Sky News Jonathan Reynolds, który w laburzystowskim gabinecie cieni jest odpowiednikiem ministra ds. biznesu. Wyjaśnił, że ponowne przeżywanie sporu o UE zwiększyłoby niepewność polityczną, co odbiłoby się na gospodarce.

"Głosowałem za pozostaniem w UE, ale nigdy nie uważałem, że to samo w sobie rozwiąże wszystkie problemy gospodarcze tego kraju, i tak samo pomysł, że nie możemy się nimi zająć bez ponownego przeżywania tego całego sporu, również nie wydaje mi się trafny" - dodał.

Również rzecznik Partii Pracy zapewnił, że będzie ona dążyć do poprawienia umowy z UE, ale "nie obejmuje to żadnej formy członkostwa".

Starmer w rozmowie opublikowanej w poniedziałek przez "Financial Times" zapowiedział, że jeśli Partia Pracy wygra wybory do Izby Gmin, będzie w 2025 r. dążył do znaczącego renegocjowania umowy zawartej z UE o warunkach brexitu. Zastrzegł jednak, że nie ma mowy o powrocie do unii celnej, jednolitego unijnego rynku ani też do członkostwa w UE.

Partia Pracy od końca 2021 r. wygrywa wszystkie sondaże wyborcze, a obecnie jej przewaga nad rządzącą Partią Konserwatywną oscyluje w granicach 15-20 punktów proc., zatem jest bardzo prawdopodobne, że po najbliższych wyborach - które zapewne odbędą się w przyszłym roku - przejmie władzę, a Starmer zostanie premierem.