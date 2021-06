W. Brytania: Paul Givan zostanie nowym szefem rządu Irlandii Północnej

Deputowany do Zgromadzenia Irlandii Północnej Paul Givan został mianowany nowym szefem rządu (pierwszym ministrem) tej prowincji. Zastąpi na tym stanowisku Arlene Foster, która została zmuszona do ustąpienia przez członków własnej partii.

Nominację 39-letniego Givana, który obejmie stanowisko w najbliższy poniedziałek, ogłosił we wtorek nowy lider Demokratycznej Partii Unionistów (DUP) Edwin Poots. Po wygranej w majowych wyborach partyjnych Poots zapowiedział, że chce, aby funkcje lidera partii i pierwszego ministra północnoirlandzkiego rządu były rozdzielone.

Foster, która jest przedstawicielką bardziej umiarkowanego skrzydła partii, zapowiedziała pod koniec kwietnia rezygnację z obu tych funkcji, uprzedzając wewnątrzpartyjny wniosek o jej odwołanie. Deputowani i członkowie DUP zarzucali jej zbyt ugodowe stanowisko wobec protokołu północnoirlandzkiego. Dokument ten, będący częścią umowy o warunkach brexitu, stworzył faktyczną granicę celno-regulacyjną między Irlandią Północną a pozostałą częścią Zjednoczonego Królestwa, co zdaniem unionistów zagraża obecnemu statusowi prowincji.

Givan podobnie jak Poots wywodzi się z bardziej konserwatywnego skrzydła DUP i również odwołuje się do tradycyjnego elektoratu tej partii, wyborców, którzy postrzegają protokół jako jeden z kroków w kierunku zjednoczenia Irlandii. Odzyskanie władzy w DUP przez tę frakcję zapowiada znacznie trudniejszą niż do tej pory współpracę w ramach rządu Irlandii Północnej, który zgodnie z porozumieniem wielkopiątkowym muszą wspólnie tworzyć największa partia unionistyczna i największa partia republikańska (od kilkunastu lat są to DUP i Sinn Fein).

Z Londynu Bartłomiej Niedziński