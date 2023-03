W. Brytania: Pełnomocniczka ds. strategii rozwoju rynku kapitałowego: transformacja energetyczna Polski jest szansą dla inwestorów

To, że polska transformacja energetyczna wymaga dużych nakładów finansowych, jest szansą dla inwestorów prywatnych i do tego ich przekonujemy - mówi PAP Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka ministra finansów ds. strategii rozwoju rynku kapitałowego (SRRK).

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

O szansach inwestycyjnych związanych z koniecznością odejścia polskiej gospodarki od paliw kopalnych, Katarzyna Szwarc mówiła we wtorek w Londynie w siedzibie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju podczas dyskusji na temat finansowania zrównoważonego rozwoju, która odbyła się w ramach konferencji CEE Capital Markets.

"Skoro nasza gospodarka wciąż w prawie 80 proc. zależy od wysokoemisyjnych paliw kopalnych, nie tylko w energetyce, ale także w transporcie, budownictwie, rolnictwie, w przemyśle ciężkim, to oznacza, że wyzwanie, które przed nami stoi jest ogromne i będzie wymagało bardzo dużych nakładów finansowych. Część z nich pokryją inwestycje publiczne, ale tutaj jest też ogromne pole do popisu dla inwestorów prywatnych. Wiemy, że zielone, innowacyjne technologie, usługi w obszarze transformacji klimatycznej mogą przynosić naprawdę bardzo wysokie stopy zwrotu i rolą Ministerstwa Finansów jest stworzenie warunków do tego, żeby ten kapitał prywatny mógł płynąć w te projekty, usługi, nowe obszary biznesowe, gdzie może zostać wykorzystany najbardziej efektywnie" - powiedziała w rozmowie z PAP.

Podkreśliła, że od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę transformacja energetyczna stała się tematem nie tylko związanym z ryzykami zmian klimatu, ale stało się to też kwestią bezpieczeństwa państwa. "To też kwestia możliwości nakładania na Rosję kolejnych sankcji, bo im bardziej będziemy niezależni energetycznie, im bardziej będziemy samowystarczalni w tym obszarze, tym łatwiej będzie nam się poruszać w tym geopolitycznym obszarze na arenie międzynarodowej" - wyjaśniła Szwarc.

Organizowana przez bank PKO BP konferencja CEE Capital Markets jest największym poza Polską wydarzeniem promującym polski rynek kapitałowy wśród zagranicznych inwestorów. Konferencja jest organizowana od 2013 roku, ale wskutek obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa przez ostatnie lata miała formułę zdalną. Teraz, po raz pierwszy od 2019 roku, odbywa się ponownie w Londynie w wersji stacjonarnej.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński