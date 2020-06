W. Brytania: Petycja na rzecz zmiany orderu, bo przypomina śmierć George'a Floyda

W internecie pojawiła się kampania nawołująca do przeprojektowania jednego z najważniejszych brytyjskich odznaczeń - Orderu św. Michała i św. Jerzego - bo zdaniem inicjatorów, wizerunek św. Michała trzymającego nogę na głowie szatana przypomina śmierć George'a Floyda.

Ustanowiony w 1818 r. Order św. Michała i św. Jerzego jest tradycyjnie przyznawany ambasadorom i dyplomatom oraz wyższym urzędnikom ministerstwa spraw zagranicznych za zasługi w służbie zagranicznej, ale mogą nim zostać odznaczeni także cudzoziemcy jako honorowi członkowie. Ma trzy stopnie - Rycerza/Damy Wielkiego Krzyża (GCMG), Rycerza/Damy Komandora (KCMG) i Kawalera (CMG).

Na awersie orderu znajduje się św. Michał Archanioł depczący szatana, ale zwolennicy kampanii twierdzą, że obraz ten przypomina okoliczności śmierci George'a Floyda, który podczas zmarł podczas zatrzymania przyduszony przez białego policjanta w USA, co doprowadziło do protestów w Stanach Zjednoczonych, a także w wielu innych krajach.

"Obraz na gwieździe Honorowego Rycerza/Damy Komandora (KCMG/DCMG) to biały anioł stojący na głowie/szyi czarnego diabła. Jest to obraz wysoce obraźliwy, który także przypomina niedawne zabójstwo George'a Floyda przez białego policjanta w taki sam sposób, w jaki został tu przedstawiony w tym medalu. My, niżej podpisani, wzywamy do całkowitego przeprojektowania tego medalu w bardziej odpowiedni sposób i do oficjalnych przeprosin za popełnione przestępstwo!" - napisała Tracy Reeve, inicjatorka petycji na stronie change.org. Jak do tej pory podpisało ją niespełna 5000 osób.

Spośród Polaków Orderem św. Michała i św. Jerzego, jako honorowi rycerze lub kawalerowie, odznaczeni zostali m.in. ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, gen. Stanisław Haller, podróżnik Paweł Edmund Strzelecki, a także były prezydent Aleksander Kwaśniewski i były premier oraz minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński