W. Brytania: Pierwsza dawka szczepionki na Covid-19 priorytetem przed podaniem drugiej

Zaszczepienie jak największej liczby osób pierwszą dawką szczepionki przeciw koronawirusowi powinno mieć priorytet przed podaniem drugiej dawki tym, którzy już otrzymali pierwszą - zarekomendowała w środę brytyjska komisja ds. szczepień (JCVI).

Jak wyjaśniono w przypadku obu szczepionek - stworzonej przez firmy Pfizer i BioNTech, która jest stosowana od ponad trzech tygodni, jak i tej firmy AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego, która w środę rano została dopuszczona do użycia - znaczący stopień odporności uzyskiwany jest już po przyjęciu pierwszej dawki, po około dwóch tygodniach od szczepienia.

"W przypadku obu szczepionek, wysoki poziom ochrony jest widoczny już po pierwszej dawce szczepionki. JCVI zaleca nadanie priorytetu pierwszej dawce, aby zmaksymalizować korzyści dla zdrowia publicznego w obecnej sytuacji i ocalić więcej istnień ludzkich" - oświadczył prof. Wei Shen Lim, członek JVCI, która jest niezależną komisją doradczą ministerstwa zdrowia.

W związku z tym zmieniono wytyczne dotyczące drugiej dawki szczepionek, które do tej pory mówiły, że powinna być podawana w ciągu 21 dni od pierwszej. Według nowych zaleceń, w przypadku szczepionki Pfizera i BioNTech druga dawka szczepionki może być podawana od 3 do 12 tygodni po pierwszej, zaś w przypadku szczepionki AstraZeneca - od 4 do 12 tygodni po pierwszej dawce. Zaznaczono jednak, że rezygnacja z podawania drugiej dawki szczepionki nie jest zalecana, gdyż zwiększa ona odporność.

Wielka Brytania 8 grudnia - jako pierwszy kraj na świecie - zaczęła szczepienia przy użyciu produktu Pfizera i BioNTech. To oznacza, że we wtorek pierwsze osoby otrzymały już drugą dawkę szczepionki. Szczepienia przy użyciu tej stworzonej przez AstraZeneca mają się zacząć w poniedziałek. Według stanu na 20 grudnia, co jest najświeższą opublikowaną statystyką, szczepionkę w Wielkiej Brytanii przyjęło prawie 617 tys. osób.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński